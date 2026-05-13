Kiedy trener Stefano Lavarini ogłaszał w kwietniu szeroki skład reprezentacji Polski siatkarek na Ligę Narodów, wspomniał o Aleksandrze Gryce. Środkowa BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała miała znaleźć się w składzie, ale jeszcze przed ogłoszeniem powołań doznała urazu. Włoch czekał na wieści o stanie zdrowia siatkarki, ale te nie były pomyślne.

Okazało się, że Gryka doznała kontuzji prawego kolana. Mimo nadziei Lavariniego i sztabu kadry, uraz okazał się poważny - środkowa zerwała więzadło krzyżowe przednie. Już po raz drugi w życiu, bo siedem lat wcześniej doznała takiej samej kontuzji.

Nowe wieści ws. kontuzjowanej siatkarki. Klub potwierdził, rehabilitacja będzie długa

Wiadomo było więc, że Grykę czeka długa rehabilitacja. Cios był tym boleśniejszy, że jeszcze w marcu w rozmowie z Interia Sport siatkarka podkreślała, jak bardzo zależy jej na występach w kadrze.

"Po posmakowaniu reprezentacji poczułam duży głód. Mam z tyłu głowy, że zaraz rozpoczyna się sezon reprezentacyjny. Niektórzy odpuszczają sobie na wakacje i przerwę między sezonami ligowymi, ja absolutnie nie mam tego w głowie. Cały czas staram się zasuwać, by jak najlepiej przygotować się do sezonu reprezentacyjnego" - zaznaczała.

To już jednak nieaktualne, rzeczywistość okazała się brutalna. Gryka będzie w najbliższym czasie walczyć o powrót do zdrowia. W środę jej klub, BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie siatkarki i krótki komunikat na temat jej stanu zdrowia.

"Ola jest już po operacji kolana, która została przeprowadzona w Guardian Clinic w Koninie. Wszystko przebiegło pomyślnie. Teraz Olę czeka ok. 9 miesięcy rehabilitacji... Niezmiennie trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia! Trzymaj się Ola!" - czytamy na profilu klubu z Bielska-Białej na Instagramie.

Rozwiń

Lavarini musi radzić sobie bez Aleksandry Gryki. Kadrę na środku czeka przebudowa

Ten raport medyczny jasno wskazuje, że w tym roku Gryki nie zobaczymy już nie tylko na reprezentacyjnych, ale i ligowych boiskach. Na razie oficjalnie nie został też ogłoszony nowy pracodawca 26-letniej środkowej, choć w medialnych doniesieniach mówiło się najpierw o przenosinach do Łodzi, a ostatnio do DevelopResu Rzeszów. Nowy klub prawdopodobnie będzie mógł liczyć na pomoc siatkarki najwcześniej na początku 2027 r.

Absencja Gryki utrudni pracę Lavariniemu. Środek reprezentacji Polski w tym roku przejdzie przebudowę. Karierę zdecydowała się bowiem zakończyć Agnieszka Korneluk, podstawowa środkowa i kapitan kadry. W reprezentacji nie będzie też zmagających się z problemami ze zdrowiem Dominiki Pierzchały i Joanny Lelonkiewicz.

Z zawodniczek, które w ostatnich latach występowały z kadrą na dużych turniejach, na środku pozostała jedynie Magdalena Jurczyk. W składzie jest też uczestniczka MŚ Sonia Stefanik, ale akurat ona była na ubiegłorocznej imprezie w Tajlandii rezerwową.

Aleksandra Gryka Marcin Golba/Nur Photo AFP

Aleksandra Gryka Maciej Napora/East News East News

Aleksandra Gryka (nr 1) sięgnęła z reprezentacją Polski po brązowy medal ostatniej edycji Ligi Narodów volleyballworld.com materiały prasowe

Alicja Grabka: Ciągle uważam, że jest wiele do poprawy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport