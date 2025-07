Lavarini będzie dumny. Jest złoto dla Polski, czterosetowy bój o mistrzostwo Europy

Polskie siatkarki na kontynentalnym czempionacie do lat 16 spisywały się wręcz wzorowo . W drodze do finału nasze rodaczki poniosły zaledwie jedną porażkę. W fazie grupowej lepsze okazały się Włoszki. Reprezentantki Italii nie wytrzymały jednak ciśnienia podczas najważniejszej części zmagań. Po tie-breaku pokonały je Turczynki, które zmierzyły się z "Biało-Czerwonymi" o złoty medal. Trudno było wskazać faworytki.

W swoje podopieczne wierzył Maciej Dobrowolski. Już przed turniejem selekcjoner stwierdził zresztą czym najbardziej będą straszyć jego zawodniczki. "Siłą naszej grupy jest to, że my nie bazujemy na jednej czy dwóch zawodniczkach. Oczywiście, mamy w zespole indywidualności, ale dysponujemy wyrównanym składem. Na każdej pozycji mamy możliwość dokonywania rotacji bez obniżenia poziomu gry. To w tak długim turnieju może być naszą siłą" - przyznał w rozmowie z portalem "Siatka.org".