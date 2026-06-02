Kusili ją Turcy, gra u Lavariniego. Już może zastąpić Smarzek. "Droga wolna"

Dokładnie 495 punktów w barwach tureckiego Besiktasu w sezonie klubowym 2025/2026 zdobyła Julia Szczurowska. Nasza zawodniczka była zdecydowaną liderką swojej ekipy i notowała znakomite występy. W ten sposób zapracowała sobie na powołanie do siatkarskiej reprezentacji Polski. A co więcej, wobec nieobecności nominalnej drugiej atakującej drużyny - Malwiny Smarzek może powalczyć o coś więcej. W rozmowie z Interią zdradza, jak podchodzi do tego sezonu w "Biało-Czerwonych" barwach.

Paweł Nowak, Interia: - Mam takie skojarzenie patrząc na liczby, jakie wykręciłaś w Besiktasie, że można nazwać cię "polskim Nimirem". Co sądzisz o takim określeniu? Twoja gra w Turcji wyglądała imponująco, a do tego miałaś spory wpływ na wyniki drużyny, podobnie jak on w Ziraacie.

Julia Szczurowska, atakująca reprezentacji Polski - Wow. Mega mi się podoba. Najlepszy komplement, jaki w życiu słyszałam chyba. Biorąc pod uwagę też to, że Nimir jest jednym z niewielu zawodników, na których naprawdę patrzę jak na wyznacznik i odnośnik do gry na mojej pozycji, to muszę podziękować. Do jego poziomu jednak jeszcze mi brakuje. Nie ma co spoczywać na laurach, trzeba patrzeć do przodu i myślę, że jeszcze patrząc na sztab, który będę miała w tym roku, patrząc na teraz przygodę z kadrą, w której mam zaszczyt być, to uważam, że to mi bardzo dużo da jako zawodniczce. Doświadczenie, obycie boiskowe, zawodowe. Mam naprawdę szansę na to, żeby jeszcze się rozwijać jako zawodnik. Mam jeszcze dużo, dużo w zapasie.

Nie oszukujmy się, nie każdy ogląda w Polsce ligę turecką kobiet. Mimo to mam wrażenie, że w środowisku siatkarskim przez to, jaki miałaś wpływ na grę Besiktasu w Polsce były spore oczekiwania, że po powołaniu wejdziesz do kadry i po prostu będziesz punktować bez przerwy. Miałaś takie poczucie, że są jakieś oczekiwania wobec ciebie, czy raczej nie?

- Szczerze powiedziawszy, wiedząc jaką pozycję w kadrze ma Magda Stysiak, no to myślę, że ktoś musiał być naprawdę mega naiwny, żeby myśleć, że wejdę do kadry i trener postawi na mnie bez jakiegoś większego doświadczenia kadrowego. Po pierwsze przychodząc do jakiegokolwiek klubu mamy sezon przygotowawczy, który trwa około dwóch miesięcy i te dwa miesiące to jest kluczowy czas na to, żeby zgrać rozgrywających, zgrać się z drużyną, nauczyć się systemu drużyny. Wiadomo, że też są wzmocnienia i pojawiają się różne zawodniczki i różne systemy, które trzeba sobie utrwalić. A w kadrze jest kompletnie inaczej. Ja na przykład przed tym turniejem towarzyskim we Włoszech miałam z rozgrywającymi, które zagrają w Lidze Narodów, cztery treningi. Uważam, że to jest za mało jeszcze, żeby pokazać swój poziom, żeby złapać rytm, żeby złapać tak zwane flow między nami i żeby ta gra była już na najwyższym poziomie, przynajmniej z mojej strony. Wiadomo, że dziewczyny grały ze sobą już wiele lat w kadrze i mimo że te zawodniczki się zmieniały, no to jednak mają to obycie. Mnie tego grania jeszcze z nimi brakuje i mam nadzieję, że właśnie z każdym meczem, z każdym turniejem będzie to lepiej i lepiej wyglądało.

Szczurowska jasno o grze w kadrze. To jej główny cel

Czy w takim razie pierwszy turniej Ligi Narodów i spotkania z odpowiednio Belgią, Czechami, Serbią i Chinami będzie można potraktować jako takie "przetarcie" przed dalszą częścią sezonu?

Myślę, że wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że to nie jest wyjściowy turniej i takim docelowym turniejem są mistrzostwa Europy. Jest jeszcze czas na to, żeby zgrać się ze sobą i żeby poczuć taki feeling w drużynie, który da nam większą pewność siebie jako zespół i pozwoli też nowym zawodniczkom wejść do tej kadry i znaleźć w niej dla siebie miejsce.

Wiadomo, że w tym roku w kadrze nie będzie Malwiny Smarzek. W takim razie zapytamy wprost jak nie teraz, to kiedy? Może to czas powalczyć o to miejsce nie dość, że na ten rok, to jeszcze może o coś więcej na przyszłe lata.

- Szczerze powiedziawszy tak to, czy Malwina jest teraz tutaj z nami, czy jej nie ma, to nie jest coś, nad czym ja się zastanawiam. Ja w tym sezonie włożyłam w swój rozwój bardzo dużo pracy. Dawałam z siebie maksa, pot, krew i łzy na każdym treningu, na każdym meczu i wyciskałam z siebie tyle, ile tylko można. Jeżeli Malwina wróci do kadry i trener zdecyduje, że jest lepsza i że chce na niej postawić, to jest droga wolna. Ja patrzę na ten sezon jako na kolejną możliwość rozwoju i kolejny krok, który muszę sobie wypracować. Jeżeli praca, którą wkładam w sezonie i praca, którą włożyłam teraz i już do tej pory w kadrę i mam nadzieję, że jeszcze będę miała możliwość do tego, żeby jak najdłużej tutaj pracować, nie będzie wystarczająca, to nie można mieć wszystkiego. To nie jest dla mnie być albo nie być - kwestia życia i śmierci. Uważam, że trawa u sąsiada zawsze się będzie wydawała bardziej zielona. Dopóki ciężko pracuję, dopóki daję z siebie wszystko i wiem, że zrobiłam wszystko, żeby w tej kadrze być i żeby w tej kadrze zagrać cokolwiek, to ja mam czyste sumienie i mogę spać spokojnie. I wiem, że co by się nie działo, no to ja w depresję nie popadnę i nie będę się nad sobą rozczulać, że okej, no nie wzięli mnie, bo Malwina wróciła. Ja jej życzę jak najlepiej, jak najwięcej zdrowia, bo jest bardzo miłą i dobrą osobą. Ale jak mówiłam, ja się skupiam na sobie i na swoim treningu. Wybór siatkarek to jest rola trenera i to on odpowiada za wynik i to jest w jego interesie, żeby w kadrze były jak najlepsze zawodniczki.

W takim razie twoim celem na ten rok jest załapanie się na mistrzostwa Europy, czy to jest zbyt szeroko powiedziane i jeszcze za wcześnie, by o tym mówić?

Dla mnie głównym celem w ogóle na ten rok jest stanie się częścią tej drużyny, zgranie się z dziewczynami. Jeżeli ten cel szybciej osiągnę, żeby się zgrać, żeby poczuć dobry feeling, żeby mieć flow z rozgrywającymi, żeby to wszystko się rozwijało tak, jak bym sobie planowała, tak, jak bym sobie życzyła w mojej głowie, to myślę, że wtedy pojawią się wyższe i bardziej ambitne cele. Na razie nie można biegać przed nauką chodzenia. Zatem powoli, wszystko krok po kroku. Myślę, że będziemy razem z dziewczynami się rozwijać oraz łapać ze sobą dobre zgranie. I od tego zacznijmy.

Polki walkę w Lidze Narodów rozpoczną już 3 czerwca. W chińskim Nankin naszymi rywalkami będą zespoły Belgii, Czech, Serbii oraz Chin.

