- Wpłynęło kilka interesujących nazwisk. Rozmawiałem z kilkoma menedżerami jeszcze przed zjazdem. Potem wyłączyłem telefon. Gdy go włączę, pewnie będzie rozgrzany do czerwoności - powiedział Świderski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".





Kto zostanie nowym trenerem siatkarek?

Sprawa następcy Jacka Nawrockiego budzi spore emocje. Kandydaturę zgłosił Vital Heynen, przeciwko któremu jednak był spory sprzeciw środowiska, zarzucającego mu brak doświadczenia w pracy z kobietami. Mówi się też, że chętny byłby również Stephane Antiga, obecnie pracujący w Tauron Lidze w klubie KS DevelopRes Rzeszów, który akurat cieszy się dobrą opinią.



I jak się wydaje, właśnie odzew środowiska będzie tutaj jednym z decydujących czynników przy wyborze nowego trenera. Świderski zapowiedział, że ma zamiar utworzyć coś w rodzaju komitetu, który pomoże mu w znalezieniu odpowiedniego kandydata.



- Chciałbym powołać grupę ze środowiska siatkarskiego. Widzę w niej "Złotka", czyli dziewczyny, które zdobywały mistrzostw Europy. Z niektórymi już rozmawiałem, chociażby z Olą Jagieło. Cieszę się, że zgodziła się na dołączenie do grupy. Do niej muszę dobrać inne osoby, także przedstawicieli ligi żeńskiej, bo w niej zawodniczki przygotowują się do sezonu reprezentacyjnego - stwierdził nowy prezes PZPS.



