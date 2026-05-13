Konsternacja po decyzji Stefano Lavariniego. Polce ciężko było w to uwierzyć

Stefano Lavarini od czterech lat prowadzi siatkarską reprezentację Polski kobiet, w tym czasie zawodniczki pod jego wodzą trzykrotnie sięgały po brąz Ligi Narodów, zagrały też na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Przed "Biało-Czerwonymi" kolejne wyzwania, w 2026 roku czeka je nie tylko rywalizacja w Lidze Narodów, ale też walka na mistrzostwach Europy. Zgrupowanie przed sezonem kadrowym już ruszyło, sztab reprezentacji od początku miał do dyspozycji 15 zawodniczek, pozostałe miały pojawiać się w Wałczu w kolejnych dniach.

Zawodniczki w pierwszych dniach trenowały na siłowni, co potwierdzają zdjęcia opublikowane na facebookowym profilu ośrodka w Wałczu. Z wpisu dowiedzieliśmy się też m.in., że 8 maja trenowało już 17 zawodniczek.

Zgrupowanie wystartowało 4 maja i potrwa do 20 maja, a biało-czerwone pod okiem trenera Stefano Lavarini przygotowują się do kolejnych wyzwań reprezentacyjnych. W Wałczu pojawiło się 17 zawodniczek, a do kadry stopniowo dołączają kolejne siatkarki po zakończeniu sezonów klubowych

"To właśnie tutaj reprezentacja buduje formę przed międzynarodowym turniejem we Włoszech oraz startem w Siatkarskiej Lidze Narodów w Chinach. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy gościć reprezentację Polski kobiet w Wałczu. Powodzenia w przygotowaniach i trzymamy kciuki za cały sezon!" - dodano.

Siatkarka Karolina Pancewicz o powołaniu od Stefano Lavariniego

W Wałczu na zgrupowaniu przebywa m.in. Karolina Pancewicz, która dwa ostatnie sezony spędziła w zespole Sokół & Hagric Mogilno, 10. drużynie ostatniej kampanii w TAURON Lidze. 27-latka w programie "Siatkarskie Ligi" podzieliła się swoimi wrażeniami.

"Muszę przyznać że pierwsze dni były bardzo intensywne, dużo się dzieje. Jeśli chodzi o Wałcz, to bardzo ładne miejsce i jak tylko uda nam się uszczknąć trochę czasu wolnego to spędzamy na spacerach wokół jeziora. Jestem zachwycona miejscem, które reprezentacja wybrała na treningi" - powiedziała. I dodała, że zawodniczki ciężko pracują i są skupione na tym, by robić progres.

Podczas rozmowy zawodniczka występująca na pozycji libero zdradziła też okoliczności, w jakich dowiedziała się o swoim pierwszym w karierze powołaniu do seniorskiej reprezentacji.

Pierwsza moja myśl była taka, że to żart mojego sztabu z Mogilna. Później racjonalnie próbowałam podejść do tego, sprawdziłam trzy razy czy to naprawdę trener do mnie napisał. Później umówiliśmy się na rozmowę i sprawdzałam dwa razy czy nie rozmawiam ze sztuczną inteligencją

Pancewicz wprost wyznała, że nie dowierzała w decyzję Lavariniego o wysłaniu jej powołania. Najwyraźniej dopiero po wspomnianej rozmowie telefonicznej z selekcjonerem dotarło do niej, jak ogromną szansę otrzymała. "Jestem bardzo wdzięczna za taką szansę i możliwość trenowania z najlepszymi dziewczynami w Polsce, które grają też w różnych ligach i mają różne doświadczenia" - dodała.

Karolina Pancewicz

Libero stara się korzystać z możliwości, jakie ma w Wałczu. Przyznała, że stara się czerpać pełnymi garściami z tego, co przekazuje sztab kadry. Zapamiętuje nie tylko uwagi kierowane pod swoim adresem, ale też wskazówki dla jej koleżanek. "Staram się maksymalnie wykorzystać ten pobyt" - zadeklarowała.

Pierwszym sprawdzianem formy Polek będzie towarzyski turniej w Genui, który odbędzie się w dniach 22-24 maja. Później "Biało-Czerwone" będą już przygotowywały się bezpośrednio do spotkań Ligi Narodów, sztab nie planuje dodatkowych sparingów.

Stefano Lavarini

Stefano Lavarini i jego asystent Krystian Pachliński

