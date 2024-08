Koncert Polek w mistrzostwach Europy. Gospodynie imprezy upokorzone

Patrząc na to co obecnie wyprawiają nasze reprezentacje młodzieżowe, kibice nie muszą obawiać się o przyszłość polskiej siatkówki. Kolejnym na to dowodem są trwające od kilkunastu dni mistrzostwa Europy kobiet do lat 20. "Biało-Czerwone" do Dublina przyleciały jako jedne z faworytek i wzorowo wywiązują się ze swojej roli.