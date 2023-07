Kolejny awans reprezentacji Polski. Świetne wieści przed igrzyskami

Prowadzona przez Stefano Lavariniego reprezentacji Polski w siatkówce kobiet znakomicie spisuje się w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Dzięki temu zapewniła sobie awans na siódmą pozycję w rankingu FIVB, najlepszą od 12 lat! Co więcej, to bardzo dobre wieści w kontekście igrzysk olimpijskich w Paryżu, bo po zmianach w sposobie kwalifikacji, "Biało-Czerwonym" będzie do nich znacznie bliżej.