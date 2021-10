Choć ostatnie lata nie są szczególnie udane dla Polek, to jednak ta reprezentacja dysponuje bardzo dużym potencjałem, a ponadto klimat dla siatkówki w naszym kraju jest znakomity, stąd chętnych na objęcie posady po Jacku Nawrockim nie brakuje. W mediach pojawiało się wiele nazwisk, w tym dwaj byli selekcjonerzy kadry męskiej Stephane Antiga i Vital Heynen.



Jak informuje "Przegląd Sportowy", do tego grona doszły właśnie kolejne dwa nazwiska. Pierwszym ma być były trener Chemika Police i ŁKS-u Commercecon Łódź Włoch Giuseppe Cuccarini, który po tym, jak został zwolniony z Łodzi, pozostaje bez pracy. Co, jak paradoksalnie zauważa jego agent Roberto Mogentale, jest atutem, bo byłby do dyspozycji od zaraz i w 100 procentach.



Drugim z kandydatów na zastąpienie Jacka Nawrockiego jest kolejny Włoch Lorenzo Micelli, znany chociażby z pracy w Developresie Rzeszów. I on chętnie wróciłby do naszego kraju, tym razem w roli selekcjonera.



Atutami obu jest zarówno fakt doświadczenia w pracy z kobietami, jak i znajomość naszego kraju i środowiska. Kandydatów jest jednak sporo i w PZPS będą mieli nie lada orzech do zgryzienia, by wybrać najlepszego z nich.



KK

Zdjęcie Reprezentacja Polski /Kacper Kirklewski /Newspix

Reklama