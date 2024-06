Niestety, to koniec świetnej serii - po ośmiu zwycięstwach w bieżącej edycji Ligi Narodów siatkarek reprezentacja Polski uległa Brazylii 1:3. To jednak nie koniec złych wieści dla podopiecznych Stefano Lavariniego - niekorzystny rezultat w środowym starciu przyczynił się bowiem do znaczącej roszady u szczytu tabeli LN. Na szczęście kolejne okazje, by odwrócić ponownie sytuację na korzyść "Biało-Czerwonych" już wkrótce.