Stefano Lavarini przy ogłaszaniu w kwietniu powołań do siatkarskiej reprezentacji Polski na tegoroczną Ligę Narodów oznajmił, że kilka zawodniczek odmówiło mu przyjazdu na zgrupowanie kadry. Wymienił w tym kontekście Julię Nowicką, Olivię Różański, Weronikę Centkę-Tietianiec, Joannę Lelonkiewicz i Dominikę Pierzchałę.

"Musiałem zmierzyć się z pewnymi trudnościami i odmowami, a niektóre zawodniczki odrzuciły zaproszenie. Szczerze mówiąc, działo się to w każdym sezonie, odkąd sprawuję tę funkcję, być może z wyjątkiem sezonu olimpijskiego, ponieważ wtedy zasadniczo wszystkie zawodniczki, zasłużenie czy nie, wydawały się gotowe do udziału w zgrupowaniach" - tłumaczył włoski szkoleniowiec.

Joanna Wołosz skrytykowała decyzje siatkarek odmawiających Lavariniemu

Temat odmowy gry w biało-czerwonych barwach powrócił podczas turnieju finałowego Ligi Narodów, na którym zabrakło polskiej kadry - podopieczne Lavariniego przegrały 5 z 12 spotkań i znalazły się poza czołową "7" tabeli rozgrywek (ósme miejsce w finałach zarezerwowane było dla gospodyń imprezy, Chinek). Wszystko za sprawą wypowiedzi Joanny Wołosz dla TVP Sport, która odbiła się szerokim echem.

Ja tego nie popieram. Nie wymienię tu żadnych nazwisk; mówię totalnie ogólnie. Wydaje mi się, że nastały czasy, w których zawodniczki, które osiągną coś małego, gdzieś wyjadą, zaczynają mieć o sobie chyba za wysokie mniemanie

Była kapitan "Biało-Czerwonych", która zakończyła już karierę reprezentacyjną, przyznała, że wprawdzie szanuje decyzje zawodniczek, które odmówiły gry w kadrze, koncentrując się na występach w klubach, w których zarabiają, ale sama tak by nie postąpiła.

"Jest to jednak totalnie inna wersja kariery niż moja. Za bardzo liczy się dla mnie szacunek do koszulki reprezentacyjnej, do kibiców i ich emocji" - podkreśliła.

Kierownik reprezentacji Polski ujawnia kulisy odmowy powołania do kadry

Nad słowami Wołosz dyskutowano w studio Polsatu Sport przy okazji finałowych rozstrzygnięć w Lidze Narodów. A tam głos zabrał m.in. Szymon Szlendak, który od 2022 roku jest kierownikiem reprezentacji.

"Nie chciałbym wrzucać wszystkich do jednego wora, bo są różne przyczyny odmowy - to są względy zdrowotne, osobiste, inne plany na wakacje. Ja mogę wyrazić swoje prywatne zdanie,. Jestem kierownikiem drużyny dość krótko, ale przyznam, że byłem w szoku i nie wiedziałem, jak się zachować, słysząc odmowę gry w reprezentacji" - przyznał.

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Szlendak zgodził się też ze słowami Wołosz. Jego zdaniem obecnie niektóre siatkarki mają inaczej ustawione priorytety. "Siatkówka klubowa staje się dla zawodniczek ważniejsza niż gra z orzełkiem na piersi" - zauważył.

Polki wprawdzie nie zagrały w finałach Ligi Narodów, ale nie oznacza to końca sezonu reprezentacyjnego w ich wykonaniu. "Biało-Czerwone" w drugiej połowie sierpnia rozpoczną zmagania w mistrzostwach Europy.





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