Kiedyś gladiatorzy, dziś siatkarki. Niezwykła arena meczu otwarcia

Mistrzostwa Europy siatkarek , które rozpoczną się dziś we Włoszech, oprócz Italii (grupa B) będą rozgrywane w trzech krajach. Grupa A w belgijskiej Gandawie (tam zagrają Polki), grupa C w niemieckim Dusseldorfie, a grupa D w estońskim Tallinie.

Tegoroczne mistrzostwa Europy siatkarek to już 33. edycja tego turnieju. W zmaganiach udział wezmą 24 reprezentacje, podzielone na 4 grupy, po 6 zespołów każda. Faza grupowa potrwa od 15 do 24 sierpnia. Mecze 1/8 finału zaplanowane są na 26-28 sierpnia, a ćwierćfinały na 29-30 sierpnia. Półfinały zostaną rozegrane 1 września, a mecze medalowe 3 września. Polki zmierzą się kolejno ze Słowenią (18.08), Węgrami (20.08), Serbią (21.08), Belgią (22.08) oraz Ukrainą (24.08). Do 1/8 finału awansują cztery najlepsze zespoły z każdej grupy. Tytułu sprzed dwóch lat bronią Włoszki i to właśnie one zainaugurują turniej w niecodziennej scenerii.