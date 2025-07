Kapitalny wyczyn polskich siatkarek na mistrzostwach świata. Rywalki rozbite

Siatkarskie mistrzostwa świata U19, które rozgrywane są w Chorwacji i Serbii, rozpoczęły się 2 lipca i zakończą się 13 lipca. Polki trafiły do grupy C i rywalizują w Osijeku, gdzie, póki co, nie mają sobie równych. Drużyna prowadzona przez Marcina Orlika najpierw ograła mistrzynie Europy, czyli Bułgarki, później rozbiła wicemistrzynie świata Turczynki, a następnie poradziła sobie z Amerykankami.

"Biało-Czerwone" w kolejnym meczu fazy grupowej zmierzyły się z siatkarkami z Peru, które z kolei seryjnie przegrywały spotkania i do meczu z Polkami przystępowały z trzema porażkami oraz tylko jednym ugranym setem. Podopieczne Orlika były więc zdecydowanymi faworytkami niedzielnego starcia i nie pozostało im nic innego, jak potwierdzić swoją wyższość na parkiecie.

Polskie siatkarki znowu triumfują na MŚ U19

Zgodnie z oczekiwaniami Polki zdominowały rywalki i udowodniły, że są zespołem o klasę lepszym. Wprawdzie do pewnego momentu pierwszy set był dość wyrównany, Peruwiankom udało się nawet odrobić trzypunktową stratę i doprowadzić do remisu (12:12), ale był to ich szczyt możliwości. Polki zaczęły się rozkręcać i finalnie wygrały 25:16.

"Biało-Czerwone" świetnie rozpoczęły drugiego seta, błyskawicznie odskakując rywalkom na trzy punkty przewagi (3:0), a następnie ponownie powiększając prowadzenie (6:1). Prowadzenie utrzymywały zresztą przez całą partię - siatkarkom z Peru ani razu nie udało się doprowadzić do remisu, ostatecznie Polki wygrały 25:20. W ostatniej odsłonie rywalizacji z kolei wręcz zdemolowały przeciwniczki, szybko budując przewagę punktową i finalnie wygrywając 25:15.

Najlepiej w polskiej ekipie spisała się Liliana Wójcik, która wywalczyła aż 17 punktów. Drugą najskuteczniejszą siatkarką była Dominika Mrożek (14 "oczek").

Polki na zakończenie fazy grupowej w poniedziałek 7 lipca zagrają z Hiszpankami. Niezależnie od wyniku tego spotkania, mają już zapewniony awans do fazy pucharowej. Co więcej, są liderkami grupy C i jeśli utrzymają prowadzenie, w 1/8 finału zagrają z czwartą drużyną grupy A - obecnie tę pozycję zajmuje Egipt, który ma jednak tyle samo punktów co Tajlandia i Kanada.

