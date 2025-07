Kapitalny wyczyn młodych polskich siatkarek. Rozbiły rywalki w meczu o medal mistrzostw świata

Polskie siatkarki do pewnego momentu kapitalnie radziły sobie podczas mistrzostw świata do lat 19 i wygrywały mecz za meczem. Zwycięski marsz "Biało-Czerwonych" w półfinale zatrzymały Amerykanki, przez co podopiecznym Marcina Orlika pozostała walka o brązowy medal z Turczynkami. Spotkanie o trzecie miejsce rozegrano w niedzielne popołudnie w Osijeku, a zwyciężczynie wyłoniło trzysetowe starcie. Górą były "Biało-Czerwone", które nie dały większych szans rywalkom.