Kapitalny triumf młodych polskich siatkarek. Historyczny wynik o krok

Polskie siatkarki szły przez turniej rozgrywany w Chorwacji i Serbii jak burza. Fazę grupową rozpoczęły od zwycięstwa z Bułgarią, czyli zespołem mistrzyń Europy do lat 18 . Ostatecznie wygrały komplet pięciu meczów, zapewniając sobie pierwsze miejsce w grupie C.

W pierwszej rundzie play-off trafiły na Tajlandię i również ją odprawiły z kwitkiem, zdecydowanie wygrywając w trzech setach . Było jednak wiadomo, że w ćwierćfinale czeka je trudniejsze zadanie. Japonia co prawda zajęła dopiero trzecie miejsce w grupie D, ale w 1/8 finału pokonała Chińskie Tajpej . A po tym, jak w pierwszym ćwierćfinale Chinki przegrały z Brazylią, Japonki zostały ostatnią azjatycką drużyną w mistrzostwach świata.

Pierwszy set piątkowego meczu Polska - Japonia był wyrównany. Przed końcówką to "Biało-Czerwone" objęły jednak prowadzenie. Ich groźną bronią był blok - po kolejnej udanej akcji przy siatce prowadziły już 21:17. W ostatnich akcjach meczu Polki dopilnowały przewagi - wykorzystały drugą piłkę setową i zwyciężyły 25:20. Decydujący punkt zdobyły szóstym w tym secie punktowym blokiem .

O to, by polskie siatkarki dobrze się czuły w Osijeku, gdzie rozgrywane było spotkanie, dbał między innymi DJ. W przerwach między akcjami i setami często puszczał polską muzykę, co spotykało się z aplauzem polskich kibiców - grupka biało-czerwonych fanów zasiadła w piątek na trybunach.