Kapitalne wieści dla polskiej kadry. Te słowa mówią wszystko

Reprezentacja Polski w siatkówce. Agnieszka Korneluk: Bijemy się z najlepszymi

I dodała: - Fajnie, że była też okazja, by sprawdzić różne ustawienia. No i że ostatecznie te wyniki - choć były to spotkania towarzyskie - są korzystne dla nas. Cieszymy się i optymistycznie możemy podejść do dalszych przygotowań oraz mistrzostw Europy.