Kapitalne otwarcie polskich siatkarek. Wygrały aż cztery sety

Niespełna 23-letnia przyjmująca zaczęła jednak spotkanie z Francją wśród rezerwowych. Dla polskich siatkarek mecze z rywalkami znad Sekwany - po raz drugi zmierzą się z nimi w czwartek - są wprowadzeniem do ważnego sezonu. Zwieńczy go turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Ważny będzie jednak każdy mecz o punkty, bo awans do turnieju może dać też wysokie miejsce w rankingu FIVB. - Z powodu specyficznej pozycji w rankingu będziemy skupiać się na tym, by ją utrzymać - zapowiedział przed meczem przed kamerą Polsatu Sport Stefano Lavarini.