Kadra Lavariniego zagra w Polsce, PZPS oficjalnie ogłosił. Będzie wielki hit

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W najlepsze trwa siatkarski sezon reprezentacyjny 2026. Nieźle w jego trakcie spisują się zawodniczki Stefano Lavariniego, które walczą o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. Imprezą docelową będą jednak mistrzostwa Europy. Ostatnim sprawdzianem przed tymi zmaganiami będzie Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej w Koszalinie, o którym właśnie poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej.

Polskie siatkarki
Polskie siatkarkivolleyballworld.commateriały prasowe

Sześć zwycięstw i dwie porażki - tak po dwóch turniejach fazy zasadniczej Ligi Narodów wygląda bilans siatkarskiej reprezentacji Polski kobiet. Kadra Stefano Lavariniego jest na najlepszej drodze, by zakwalifikować się do rywalizacji finałowej, lecz do rozegrania pozostał jeszcze jeden turniej.

W Osace (8-12 lipca) "Biało-Czerwone" zmierzą się z Turcją, USA, Brazylią oraz Japonią. Harmonogram ten jest niezwykle trudny, jednakże nasza kadra skazana na porażki nie jest. Tajemnicą jednak nie jest, że imprezą docelową bez dwóch zdań będą zbliżające się mistrzostwa Europy (21 sierpnia - 6 września).

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Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

W końcu w tym roku mistrz starego kontynentu zapewni sobie kwalifikacje na igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Okazuje się, że Polki przed rozpoczęciem rywalizacji ostatni sprawdzian rozegrają w... Polsce, a dokładniej w Koszalinie. Polski Związek Piłki Siatkowej właśnie przekazał, że w dniach 11-13 sierpnia dojdzie do Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej.

Polki zagrają przed własną publicznością. Będzie wielki hit

W jego trakcie zespół Lavariniego zmierzy się z Ukrainą, Francją, a prawdziwą "wisienką na torcie" będzie mecz zwieńczający rywalizację - z Włochami. Sprzedaż biletów wystartuje 7 lipca, czyli na ponad miesiąc przed startem spotkań. Co ciekawe, będzie to właściwie jedyna w tym roku okazja do wspierania polskich siatkarek w kraju. Poza turniejem w Koszalinie wszystkie inne mecze Polki grały za granicą.

- Zapraszamy na Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej o Puchar Prezydenta Koszalina. W dniach 11-13 sierpnia kobieca reprezentacja Polski rozegra towarzyski turniej z udziałem drużyn z Francji, Ukrainy oraz Włoch - czytamy.

Harmonogram Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej:

11 sierpnia (wtorek):

godz. 17:30 Francja - Włochy

godz. 20:30 Polska - Ukraina

12 sierpnia (środa):

godz. 17:30 Włochy - Ukraina

godz. 20:30 Polska - Francja

13 sierpnia (czwartek):

godz. 18:00 Polska - Włochy

godz. 20:30 Francja - Ukraina

PZPS zastrzega jednak, że godziny rozgrywania meczów mogą ulec zmianie.

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Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz
Trener reprezentacji Polski w siatkówce ubrany w biało-czerwoną koszulkę z logotypami sponsorskimi podczas meczu na hali sportowej.
Stefano LavariniMarcin GolbaAFP
Grupa siatkarek w białych i czerwonych strojach oraz zawodniczka w zielonej koszulce wyrażają emocje podczas meczu, zbierając się w kręgu i komunikując ze sobą na boisku.
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Zawodniczki drużyny siatkarskiej w czerwonych strojach obejmują się w geście radości i jedności na boisku po udanej akcji.
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