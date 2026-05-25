Kadra Lavariniego ma nową liderkę? Przyćmiła nawet mistrzynię świata

Towarzyski turniej w Genui miał być dla polskich siatkarek generalnym sprawdzianem przed wylotem na Ligę Narodów do Chin. Po porażce 2:3 z Turcją i zwycięstwie 3:0 z Serbią przyszedł najtrudniejszy przeciwnik - Włoszki to aktualne mistrzynie olimpijskie i mistrzynie świata.

Polki na ich tle momentami wypadły obiecująco. Po drugiej stronie brakowało kilku gwiazd, z Paolą Egonu czy Alessią Orro na czele, ale i tak porażka 2:3 ujmy "Biało-Czerwonym" nie przynosi. A do tego sprawiła, że kończą turniej na drugim miejscu.

- Fajna walka, dużo długich akcji. Fajnie popracowałyśmy w systemie blok - obrona, starałyśmy się ustawiać potrójny blok do Antropowej, więc myślę, że to na plus. W przyjęciu było troszkę słabiej, myślę, że to była kropka nad "i", której nam zabrakło. Jest nad czym pracować, ale wyciągamy wnioski i jedziemy na Ligę Narodów z lekkim doświadczeniem - podkreśla Martyna Czyrniańska.

Siatkówka. Martyna Czyrniańska liderką polskiej kadry w meczu z Włochami

22-letnia przyjmująca była największą siłą polskiej drużyny w ofensywie. Wystąpiła w podstawowym składzie i zdobyła aż 25 punktów. To był najlepszy wynik na boisku, przyćmiła nawet mistrzynię świata Ekaterinę Antropovą, największą gwiazdę we włoskiej ekipie na niedzielne spotkanie. Antropova wystąpiła właśnie w roli przyjmującej, gdzie testuje ją selekcjoner włoskiej kadry Julio Velasco.

Czyrniańska skończyła mecz z 39-procentową skutecznością w ataku, posłała dwa asy serwisowe i cztery punkty zdobyła blokiem. Przede wszystkim jednak weszła w buty liderki polskiej kadry. W Genui z drużyną nie było Magdaleny Stysiak i tak ma też być w pierwszym tygodniu Ligi Narodów. W porównaniu do ostatnich lat w drużynie brakuje też Agnieszki Korneluk, która była w poprzednim sezonie kapitan kadry, a teraz zakończyła karierę. Ale przede wszystkim stanowiła o sile środka siatki polskiej drużyny.

- Trochę budujemy ten zespół od początku, mamy praktycznie wszystkie środkowe nowe. Chodzi o zgranie, zbudowanie tego wokół. Agnieszka potrafiła zdobywać w meczach po 20 punktów, tej cegiełki nam aktualnie brakuje, ale myślę, że zbudujemy coś fajnego - przekonuje Czyrniańska.

To w polskiej kadrze jest jeszcze do poprawy. Lavarini przed ważnym wyborem

Polska wygrała we Włoszech jeden mecz i przyjmująca przyznaje, że nie wszystkie założenia sprzed turnieju udało się zrealizować. Kilka elementów w grze kadry wciąż wymaga poprawy.

- Może przyjęcie, zwłaszcza w meczu z Włochami, żeby piłkę utrzymać po swojej stronie. A jeśli miałabym to powiedzieć w piątek, byłoby to zgranie z rozgrywającymi, natomiast teraz wygląda to dużo lepiej. Fajnie wyglądała też momentami obrona i blok. Nie było idealnie, ale momenty miałyśmy naprawdę fajne - podsumowuje Czyrniańska.

Selekcjoner polskiej kadry Stefano Lavarini przetestował w Genui 16 siatkarek. W najbliższych dniach wybierze 14, które zabierze na pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach. Czyrniańska wydaje się pewnym punktem składu i pewniaczką do wyjazdu na mecze w Nanjing.

Martyna Czyrniańska Andrzej Iwańczuk East News

Stefano Lavarini i Martyna Czyrniańska ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Polskie siatkarki, w środku Martyna Czyrniańska VolleyballWorld materiały prasowe





Włochy - Polska. Skrót meczu Polsat Sport