Jedna z liderek kadry Lavariniego chciała odejść. Sama się przyznała

Reprezentantki Polski w środę 8 lipca rozpoczną zmagania w ostatnim turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów. Tuż przed meczami w Osace na zaskakujące wyznanie zdecydowała się jedna z największych gwiazd kadry Stefano Lavariniego, Katarzyna Wenerska. Doświadczona rozgrywająca ujawniła, że w pewnym momencie zaczęła mocno zastanawiać się nad zrezygnowaniem z dalszych występów w biało-czerwonych barwach. Ostatecznie jednak nie zdecydowała się na tak drastyczny krok.

"Takie myśli, by zrezygnować z kadry, pojawiły się ze względu na intensywną grę w ostatnich pięciu latach. W sezonie klubowym praktycznie nie ma wolnego, a w reprezentacyjnym już w ogóle. Kiedy do tego dochodzą słabsze mecze, pojawia się myśl, żeby trochę od tego odpocząć. Miałam moment, w którym byłam już tym wszystkim zmęczona. Ale cieszę się, że udało mi się to przepracować i że teraz jestem z tą grupą dziewczyn. Kiedy przychodzi moment decyzji, to po prostu nie potrafię odmówić trenerowi. Wiem też, że gdybym teraz zrezygnowała, nawet tylko na chwilę, to mogłoby się okazać, że za rok już mnie tutaj nie będzie, bo są młode dziewczyny, które mogą wejść do zespołu. A poza tym wiem, że przede mną nie zostało już aż tak wiele lat grania" - przyznała sportsmenka w rozmowie z Faktem.

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Katarzyna Wenerska już myśli o występie na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles

Katarzyna Wenerska pierwsze powołanie do kadry seniorskiej otrzymała dopiero w 2021 roku w wieku 28 lat. Od tamtej pory z "Biało-Czerwonymi" sięgnęła po trzy brązowe medale Ligi Narodów.

Choć dziś ma 33 lata, siatkarka nie myśli jeszcze o przejściu na sportową emeryturę, a jej priorytetem pozostaje występ na igrzyskach olimpijskich. "Nie myślę o końcu kariery. Z tyłu głowy są igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Zdecydowanie chciałabym o nie powalczyć. Mam nadzieję, że zdrowie pozwoli mi dotrwać do tego momentu. Zostały tylko dwa lata" - podkreśliła.

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Katarzyna Wenerska volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarki reprezentacji Polski Orhan Cicek AFP

Stefano Lavarini i Katarzyna Wenerska ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News





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