Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Jacek Nawrocki podał szeroki skład na Ligę Narodów, która rozpocznie się 21 maja.

Zdjęcie Jacek Nawrocki /www.fivb.org

- Skupiamy się teraz na podtrzymaniu dyspozycji zawodniczek. Pracujemy w gronie jedenastu siatkarek, w tym zawodniczek z kadry juniorek - powiedział Jacek Nawrocki. - Z uwagą obserwuję także przebieg rywalizacji o medale mistrzostw Polski. Kwestię meczu o miejsce trzecie pozostawię bez komentarza. Łódzki finał był natomiast wyjątkowo emocjonującym widowiskiem z indywidualnymi popisami Kowalińskiej, Bidas i Brakocević. Na ich tle pozostałe zawodniczki wypadły raczej przeciętnie, ale to dopiero pierwszy akt walki o złoto - dodaje selekcjoner.



- Tegoroczna Liga Narodów będzie dla nas bardzo ważnym celem. Póki jesteśmy w gronie tak zwanych zespołów "pływających", czyli walczących o miano stałego uczestnika elitarnej Ligi Narodów, dopóty musimy do tej rywalizacji podchodzić bardzo poważnie, i mimo że gramy w tym sezonie jeszcze kwalifikacje olimpijskie, a potem w Łodzi mistrzostwa Europy, to dobry występ w Lidze Narodów będzie dla nas bardzo ważnym celem. W tym sezonie Liga Narodów będzie jeszcze mocniejsza. W miejsce Argentyny zagra bowiem o wiele silniejsza Bułgaria, a i zapewne Dominikana nie pozwoli sobie na podobny luz, jak w poprzednim roku. Pozostałe drużyny mają swoją uznaną i niepodważalną markę. Dlatego musimy grać w każdym spotkaniu na maksa - podsumowuje Jacek Nawrocki.



W maju, w dalszej części zgrupowania uczestniczyć będą 23-24 zawodniczki, a będzie ono poprzedzać elitarny turniej w szwajcarskim Montreux, gdzie "Biało-Czerwone" w fazie grupowej zmierzą się z Japonią, Chinami i Niemcami.



Po powrocie do Polski żeńska reprezentacja Polski w Opolu otworzy tegoroczną Ligę Narodów mając kolejno za rywalki Włoszki, Niemki i Tajki.



Szeroki skład kadry Polski kobiet na Ligę Narodów 2019:

Klaudia Alagierska - ŁKS Commercecon Łódź, środkowa

Monika Bociek - ŁKS Commercecon Łódź, atakująca

Weronika Centka - Grot Budowlani Łódź/ NZ SMS PZPS Szczyrk, środkowa

Paulina Damaske - SPS Volley Piła, przyjmująca

Zuzanna Efimienko-Młotkowska - ŁKS Comercecon Łódź, środkowa

Zuzanna Górecka - DPD Legionovia Legionowo, przyjmująca

Alicja Grabka - E. Leclerc Radomka Radom, rozgrywająca

Martyna Grajber - KPS Chemik Police, przyjmująca

Monika Jagła - KS Pałac Bydgoszcz, libero

Małgorzata Jasek - DPD Legionovia Legionowo, uniwersalna

Agnieszka Kąkolewska - Pomì Casalmaggiore (Włochy), środkowa

Martyna Łukasik - KPS Chemik Police, atakująca

Paulina Maj-Erwardt - BKS Profi Credit Bielsko-Biała, libero

Julia Mazur - SPS Volley Piła, libero

Natalia Mędrzyk - KPS Chemik Police, przyjmująca

Emilia Mucha - BKS Profi Credit Bielsko-Biała, przyjmująca

Natalia Murek - #VolleyWrocław Wrocław, przyjmująca

Julia Nowicka - BKS Profi Credit Bielsko-Biała, rozgrywająca

Marlena Pleśnierowicz - KPS Chemik Police, rozgrywająca

Gabriela Polańska - Grot Budowlani Łódź, środkowa

Olivia Różański - BKS Profi Credit Bielsko-Biała, przyjmująca

Malwina Smarzek - Zanetti Bergamo (Włochy), atakująca

Anna Stencel - Enea PTPS Piła, środkowa

Maria Stenzel - Grot Budowlani Łódź, libero

Magdalena Stysiak - Grot Budowlani Łódź, atakująca

Julia Twardowska - Grot Budowlani Łódź, przyjmująca

Kamila Witkowska - KS Developres Rzeszów, środkowa

Joanna Wołosz - Imoco Volley Conegliano (Włochy), rozgrywająca

Aleksandra Wójcik - ŁKS Commercecon Łódź, przyjmująca

Marta Wójcik - ŁKS Commercecon Łódź, rozgrywająca