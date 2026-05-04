Hit transferowy w Tauron Lidzie. Reprezentantki Polski zamienią się miejscami
Minęło dopiero pięć dni od zakończenia sezonu Tauron Ligi, w którym po pięciomeczowym finale PGE Budowlani Łódź pokonały Developres Rzeszów i zdobyły pierwsze w historii klubu złoto mistrzostwo Polski. Z naszych informacji wynika, że między tymi klubami dojdzie do wymiany zawodniczek - miejscami mają zamienić się rozgrywajace reprezentacji Polski.
Od kilku sezonów na tej pozycji numerem 1 u Stefano Lavariniego jest Katarzyna Wenerska. Od 2021 roku występuje też w rzeszowskim zespole, z którym zdobyła pięć medali mistrzostw Polski - złoto i cztery srebrne, a także dwa Puchary Polski.
Do kadry powoływana jest także Alicja Grabka, ale zwykle pełni rolę drugiej rozgrywającej. Tak było przez niemal cały sezon reprezentacyjny w ubiegłym roku. Jednak tuż przed mistrzostwami Lavarini zrezygnował z Grabki, a do kadry powołał Marlenę Kowalewską. W tym roku w szerokim składzie reprezentacji znalazły się Grabka, Wenerska, a także Julia Bińczycka i Gabriela Makarowska-Kulej.
Zanim jednak rozpoczną się zgrupowania Grabka z Wenerską stoczyły bój o złoto. W piątym meczu rozbłysła gwiazda Łodzianki. W czwartym secie przy wyniku 23:23 Grabka pojedynczym blokiem zatrzymała rywalkę, a za chwilę zaserwowała ostatnią piłkę finału. PGE Budowlane wygrały w Rzeszowie i zdobyły mistrzostwo Polski.
Jak udało nam się ustalić, ma dojść do wymiany rozgrywających na linii PGE Budowlani - Developres. Do łódzkiej drużyny dołączy 33-letnia Wenerska, a w drugą stronę powędruje pięć lat młodsza Grabka. Zapytaliśmy o to wprost rozgrywającą mistrzyń Polski. Odpowiedź była krótka: - Pomidor!
Spytaliśmy też, czy to, że wygrała bezpośredni pojedynek z Wenerską w lidze oznacza, że zostanie pierwszą rozgrywającą w kadrze. - Nie ma przełożenia to, co się dzieje w klubie na to, co jest w kadrze. Jaka rola zostanie mi przypisana w reprezentacji, z takiej będę się chciała jak najlepiej wywiązać i mam nadzieję, że dam jak najwięcej tej drużynie - odpowiada Grabka.
Wymijająco na wymianę rozgrywających zareagował też Maciej Biernat, trener PGE Budowlani. - Nie wiem, zobaczymy. Wszystko będzie nowe. Cały zespół się zmienia, jeżeli w zasadzie jedna nowa zawodniczka przychodzi do zespołu - mówił.
Z zespołu mistrza Polski oprócz Grabki odejdą na pewno też Bruna Honorio z Aleksandrą Wenerska i jeszcze co najmniej dwie zawodniczki.