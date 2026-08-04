W ostatnich dniach na nowo powróciła sprawa powołań Stefano Lavariniego do reprezentacji Polski na trwający właśnie sezon reprezentacyjny. Włoch publicznie ogłosił, że kilka zawodniczek odmówiło gry w narodowej kadrze. Po czasie w wyjątkowo ostry sposób o postawie niektórych z nich wypowiedziała się Joanna Wołosz. W kontrze do niej stanęła Milena Sadurek, która w rozmowie z "Faktem" przedstawiła swój punkt widzenia.

- Być może niektóre zawodniczki widziały siebie w innej roli na początku pracy trenera Lavariniego. Potem okazało się, że trener ma wobec nich inną wizję i ich wyobrażenia się nie sprawdziły - odpowiedziała była reprezentanta Polski.

Nie jest to pierwsza sytuacja w polskim środowisku siatkarskim, gdy odmowa gry dla reprezentacji Polski kobiet odbiła się szerokim echem. Za przykład posłużyć może wybór Doroty Świeniewicz. Jedna z najlepszych polskich siatkarek w historii w 2009 roku tuż po turnieju World Grand Prix w Kielcach nagle ogłosiła zakończenie kariery reprezentacyjnej. Szczególne emocje wzbudził powód takiej decyzji.

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Dorota Świeniewicz zakończyła karierę w reprezentacji Polski. Wszystko przez hejt w sieci

- Właśnie zdałam sobie sprawę, że minęły czasy, kiedy z rozpierającą pierś dumą jechałam na zgrupowanie reprezentacji. Ogromna szkoda, że właśnie teraz, kiedy zapanowała w kadrze właściwa atmosfera i naprawdę odrodził się duch zespołu, grupa wytrwałych "znawców" materii wzięła w ogień krytyki nasze poczynania i wytworzyła nieznaną nam do tej pory presję. Owszem, zdarzały się w przeszłości opinie krytyczne ze strony dziennikarzy i tzw. ludzi z branży - rozpoczęła Świeniewicz.

- Ale dzisiaj w dobie pozornej pełnej anonimowości kilka osób z licznej rzeczy sympatyków siatkówki postanowiło wziąć sprawę mojej siatkarskiej kariery w swoje ręce. Nie mam i nigdy nie miałam pretensji do fachowej i bezstronnej krytyki. Ale maniakalne atakowanie mnie musiało w końcu przynieść skutek. Zapewniam, że fizycznie nic mi nie dolega. Lecz moja psychika nie jest już w wystarczającym stopniu odporna na stres. Oświadczam zatem, że definitywnie kończę karierę reprezentacyjną - ogłosiła ze łzami w oczach Dorota Świeniewicz, wprowadzając w osłupienie wielu kibiców.

Świeniewicz była jednym z pierwszych polskich sportowców, którzy publicznie wypowiedzieli się na temat hejtu w Internecie, z którym musieli mierzyć się każdego dnia. Decyzja zawodniczki okazała się być ostateczną, Świeniewicz już nigdy nie wystąpiła w reprezentacji Polski.

Wybór Świeniewicz wywołał ogromne emocje w środowisku siatkarskim. "Nadal bardzo mocno przeżywam to, co spotkało Dorotę. Miałem łzy w oczach, kiedy dowiedziałem się w jak smutnych okolicznościach żegna się z reprezentacją (...) Boli mnie to, że ludzie potrafią być tacy zawistni i bezwzględni" - opowiadał w "Przeglądzie Sportowym" wieloletni trener polskiej kadry Andrzej Niemczyk. Takich głosów było zdecydowanie więcej, lecz Świeniewicz swojego zdania nigdy nie zmieniła.

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Po latach Świeniewicz wróciła do trudnych momentów. "To było dla mnie zbyt okrutne"

Do sprawy sama zainteresowana wróciła trzy lata później w rozmowie z dziennikarką "Przeglądu Sportowego" Izą Koprowiak. Mistrzyni Europy z 2003 i 2005 roku opowiedziała szerzej, co kryło się za jej decyzją o nagłym rozstaniu z narodową kadrą. Jak sama podkreślała, był to dla niej wyjątkowo trudny moment.

- Nie za bardzo mi się podobał sposób, w jakim się z reprezentacją rozstałam. To był dla mnie bardzo trudny czas. Nie potrafiłam przenieść tego, co reprezentowałam sobą w treningu, na mecz. Te komentarze, te lincze wirtualne, które odbywały się na mojej osobie były dla mnie zbyt okrutne. Stwierdziłam, że czas najwyższy żeby z tym skończyć, powiedzieć o tym głośno i wszystkim podziękować - wyznała Świeniewicz.

Zawodniczka przyznała w rozmowie, że nie rozmawiała na ten temat ze swoimi koleżankami z reprezentacji Polski. Dodatkowo, zdradziła, że za czasów jej gry w reprezentacji Polski siatkarki nie mogły liczyć na wsparcie psychologa, do którego mogłyby się zwrócić o pomoc w przypadku takiego problemu.

- Z dziewczynami na ten temat nie rozmawiałyśmy. Ja miałam ogromne wsparcie ze strony Marka (męża Doroty Świeniewicz - przyp. red.), ze strony rodziny. Aczkolwiek przelała się czara goryczy i ja w pewnym momencie powiedziałam "dość, nie dam rady, wystarczy" - dodała Polka.

- To była lawina. To był okres miesiąca-półtora miesiąca takich ataków. Dla mnie najgorsze było to, że nie potrafiłam się przed tym obronić, bo ja nie jestem osobą, która nie przyjmuje krytyki do mojej osoby. Wręcz przeciwnie, ale to musi być krytyka konstruktywna. Jeżeli ja mogę z osobami, które mnie krytykują porozmawiać, spróbować się wytłumaczyć, obronić, to wtedy tak. A te osoby, które mnie krytykowały były osobami anonimowymi i nie miałam możliwości się z nimi skonfrontować - opisywała swoje odczucia Świeniewicz.

Świeniewicz była jednym z pierwszych sportowców w Polsce, który na tak szeroko skalę rozpoczął debatę na temat hejtu, najczęściej anonimowego, w sieci. Dzisiaj ten problem jest znacznie szerszy. Głośno jest o kolejnych zwierzeniach tenisistów i tenisistek, którzy po przegranych meczach otrzymują masę obraźliwych wiadomości od osób uzależnionych od zakładów bukmacherskich.

- Myślę, że to była odwaga. Byłam chyba jedną z pierwszych osób, które zaczęły głośno na ten temat rozmawiać. Generalnie myślę, że dzieje się to, co działo się wcześniej. Niczego to nie zmieniło - zakończyła siatkarka.





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