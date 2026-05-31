Gwiazda Lavariniego została "skreślona" i zdradza szczegóły. "To był priorytet"

Paweł Nowak

Szerokim echem poniosła się dość sensacyjna informacja o rozwiązaniu umowy pomiędzy Martyną Łukasik a tureckim Galatasaray Daikin w samym środku sezonu. Co prawda, przyjmująca miała wówczas problemy zdrowotne z nadgarstkiem, lecz ruch ten wydawał się wówczas bardzo szokujący. Przyjmująca ujawniła nieco kulis tamtej sytuacji, a także zdradziła, jak wyglądał jej powrót do gry.

Siatkówka: Martyna Łukasik zabrała głos po kontuzji
Martyna Łukasik (numer 11)

Po roku spędzonym w europejskim gigancie - Imoco Volley Conegliano Martyna Łukasik zdecydowała się zmienić klub w celu częstszej gry. Wydawało się, że idealnym wyborem będzie turecki Galatasary Daikin, czyli ekipa mająca swoją siedzibę w Stambule. Przyjmująca jednak nie pełniła takiej funkcji, jaką chciała i dostawała od trenera Massimo Barboliniego zdecydowanie mniej szans, niż można było się spodziewać.

Do tego doszła również kontuzja nadgarstka, która zgodnie z pierwszymi prognozami miała wyeliminować ją niemal do końca sezonu. W jej trakcie dość niespodziewanie pojawił się komunikat o rozwiązaniu kontraktu. Od tamtej pory 26-latka była bez klubu i rehabilitowała się na własną rękę. I to jej się udało. Dostała powołanie od Stefano Lavariniego na sezon reprezentacyjny 2026 i niebawem będzie walczyć w narodowych barwach w rozgrywkach Ligi Narodów. Jak natomiast wygląda sprawa nadgarstka? Czy doszedł on do pełni sił? Siatkarka nie pozostawiła żadnych wątpliwości i wszystko wyjaśniła.

- Tak, już wszystko z nim dobrze. Właśnie przed sezonem obawiałam się, czy się wyrobię na kadrę, czy nie, ale szczęście w nieszczęściu, że kontuzja się przydarzyła w takim momencie, że idealnie na kadrę zdążyłam. Sprawdziłam nadgarstek w każdych ruchach siatkarskich, w każdych ruchach na siłowni. No i w zasadzie od pierwszego dnia zgrupowania mogłam zacząć razem z zespołem w swojej objętości, w takiej jak trener tego chciał. Także dobrze, bo ciężko przepracowałam te trzy miesiące, gdzie nie mogłam w stu procentach być na hali, ale tam na siłowni czy na rehabilitacji, no to cały czas cisnęliśmy mocno, żeby właśnie wrócić w jak najlepszej formie - mówiła.

W sumie zawodniczka była bez gry i żadnych większych aktywności siatkarskich przez kilka miesięcy. Czy trudno się wracało do formy po takiej przerwie? Jak tłumaczy przyjmująca, nie było to zbyt łatwe. Mimo to udało się z czasem przyzwyczaić do wysiłku.

- Początki rzeczywiście były, nie powiem, że ciężkie, bo byłam przygotowana na to obciążenie siatkarskie, ale jednak po treningu, no to zaczynałam czuć swoje ciało. Rzeczywiście potem może ten pierwszy tydzień na kadrze w takiej pełnej objętości, bo wcześniej potrenowałam sobie powiedzmy, że trzy dni z rzędu, potem trzy dni przerwy, gdyż jednak ten nadgarstek też musiał odpoczywać. To rzeczywiście taki ten pierwszy przepracowany tydzień na kadrze tutaj, gdzie i była ciężka siłownia i bardzo dużo objętościowo na hali, to miło mnie przywitał. Pojawiły się zakwasy, ale od drugiego tygodnia już mogłam wejść spokojnie jakby na swoje - tłumaczyła.

Co natomiast zaważyło o odejściu z klubu w połowie sezonu? Łukasik przekazała, że jej priorytetem była możliwość rehabilitacji w Polsce. Łącząc niektóre wątki wydaje się, że popularna "Galata" zwyczajnie nie chciała wyrazić na to zgody, lecz nasza siatkarka nie dała za wygraną.

Dla mnie najważniejsze było, żebym mogła się rehabilitować i leczyć też ten nadgarstek wśród ludzi, którym ufam. To był mój priorytet. Reszty może nie będę komentować do końca. Nie chcę tego poruszać tematu
nie kryła Martyna Łukasik.

- Mogłam się rehabilitować w Polsce i to było dla mnie najważniejsze w tamtym momencie. Wiedziałam, że na końcówkę sezonu mogłabym wrócić, pomóc jeszcze Galatasaray. Decyzja była taka, a nie inna. Zespół też się jakoś na to zgodził i taka była decyzja - przekazała.

Polki udały się do Azji. Tam prawdziwe święto. "Cieszy fakt"

Kadra Stefano Lavariniego jest już w Chinach, gdzie za kilka dni rozpocznie walkę we wspominanej już Lidze Narodów. "Biało-Czerwone" czekają dwa turnieje w Azji, co poniekąd może cieszyć. W końcu nasza ekipa jest tam bardzo popularna i zazwyczaj jest mocno wspierana przez tamtejszych kibiców. Jedną z ulubienic jest właśnie Martyna Łukasik.

- Jest tam dość spora ilość fanów. I to nie tylko moich, bo też Magda Stysiak czy Oliwka Różański też ma ich sporo. Zasadniczo, to jest fajne. Mimo że nie zagramy żadnego turnieju w Polsce, to będziemy miały sporo głosów za sobą, więc na tych halach będzie dość mocny doping i jestem przekonana, że na każdym meczu bardziej za nami niż za przeciwnikiem. Także to jest taka dodatkowa cegiełka i no cieszy fakt, że tak daleko od domu ludzie nas no rozpoznają i wspierają - powiedziała.

Z czego może to wynikać? Zainteresowana wprost mówi, że nie do końca wie. Mimo to "Biało-Czerwone" przywykły do tamtejszego stylu kibicowania i z pewnością będzie to działało jedynie na ich korzyść. Co ciekawe, zdarza się, że prezenty, jakie dostają nie mieszczą się w bagażu.

- Szczerze? No ciężko powiedzieć, bo już od paru lat jak jesteśmy w tej Azji, no to rzeczywiście się przyzwyczaiłam do tamtejszego stylu kibicowania. No ale to prawda, jak gdzieś tam jest jakaś fajniejsza akcja, dłuższa, jakaś mega obrona, to rzeczywiście na tych halach niejednokrotnie po prostu ciężko było usłyszeć własne myśli. Na pewno bardzo miłe jest to, że dostajemy tych prezentów bardzo dużo. Może nawet jest za dużo. Naprawdę nie jesteśmy w stanie chyba z tym wszystkim wrócić do Polski. Jednak cieszy fakt, że nie wiem za co, ale jesteśmy lubiani w Azji - dodała.

Polki walkę w Lidze Narodów rozpoczną już 3 czerwca. W chińskim Nankin naszymi rywalkami będą zespoły Belgii, Czech, Serbii oraz Chin.

