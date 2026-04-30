W środę (22 kwietnia) Stefano Lavarini odsłonił karty przed nadchodzącym sezonem reprezentacyjnym. W składzie "Biało - Czerwonych" zabrakło Agnieszki Korneluk, która postanowiła zakończyć karierę sportową.

"Dlaczego odkładałam to pożegnanie? Bo nikt ich nie lubi.. a to pożegnanie jest szczególne, bo po ponad 20 latach treningów, grze w reprezentacji od 2012 roku i profesjonalnej grze w klubach od 2013 roku ten etap mojego życia się kończy" - napisała 31-latka na Instagramie.

Agnieszka Korneluk zakończyła karierę. 31-latka wprost ws. macierzyństwa

Okazuje się, że decyzja o zakończeniu kariery dojrzewała w siatkarce bardzo długo.

Rozmawiając z trenerem przed poprzednim sezonem, powiedziałam mu, że to będzie mój ostatni raz w reprezentacji. Rozgrywki klubowe 2025/2026 również rozpoczęłam z myślą o zakończeniu kariery

Środkowa podkreśliła, że jej najbliższe otoczenie wiedziało o tym już od dawna. Kibice byli jednak mocno zaskoczeni decyzją Korneluk, która ma dopiero 31 lat. Dlaczego więc podjęła decyzję o tak wczesnym rozbracie z siatkówką?

- Cały czas spotykam się z pytaniami, dlaczego teraz. W moim odczuciu jest to wybór między karierą a rodziną. Tak jak napisałam w pożegnalnym poście, jako siatkarka ja się spełniłam, a teraz chcę się spełnić w roli żony i mamy. To jest dla mnie najważniejsze - powiedziała.

31-latka przyznała, że rodzina jest dla niej najważniejsza. - Marzę o tym, aby zostać mamą. Myślę, że jest to najpiękniejsze uczucie, jakie tylko może być - dodała.

Gwiazda Lavariniego zaskoczyła kibiców. Koniec kariery, a tu słowa o powrocie

Wiele siatkarek robi sobie przerwę na ciążę, a później wraca na parkiet. Korneluk nie miała jednak takiego planu. - Wydaje mi się, że są chwile, które można przeżyć tylko raz. Nie chciałabym pominąć jakiegokolwiek momentu z życia dziecka. Nie chcę tego żałować - podkreśliła. - Nigdy jednak nie mówię nigdy. Wiem, że życie pisze przeróżne scenariusze, choć w tym momencie nie zakładam, że wrócę do siatkówki. Taki plan nie jest nawet w tle mojej głowy - dodała.

Jannik Sinner - Rafael Jodar. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport