Gwiazda kobiecej kadry zwróciła się do Orłów Grbicia. Jednoznaczna wiadomość

16 lat - tyle czasu upłynęło od ostatniego startu kobiecej reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich. W cyklu sportowca to całe pokolenie, nic więc dziwnego, że w kadrze trenera Stefano Lavariniego wszystkie zawodniczki przybyły do Paryża w roli debiutantek.

To szczególny czas dla jednej z najbardziej doświadczonych siatkarek, kiedyś numeru jeden kadry Malwiny Smarzek, która przebojem po dwóch latach absencji powróciła do reprezentacji. Choć teraz miano liderki przejęła Magdalena Stysiak, to nasza rutynowana atakująca znów odgrywa znaczącą rolę.

Malwina Smarzek zapowiada "atak na pewnych sportowców"

Nim panie wybiegną na parkiet, by walczyć o swoje marzenia, Smarzek stara się jak najwięcej czerpać z niepowtarzalnego klimatu igrzysk, a bodźców pod dostatkiem jest w samej wiosce olimpijskiej, zbudowanej jako eleganckie miasteczko na terenie Saint-Denis.

- Myślę, że chyba nie ma osoby, na której otoczka igrzysk, czyli wioska olimpijska i przebywanie pośród tak wielu znakomitych sportowców, nie robiłoby wrażenia. Jest niesamowita atmosfera, w naszym polskim domu także cały czas się mijamy, co jest mega fajne. Mieszamy się, siadamy w dowolnym towarzystwie i rozmawiamy o przeróżnych rzeczach. Coś pięknego. Czuję z tego tytułu wielką frajdę, a osobiście szczególnie czekam na polskich lekkoatletów. Ekscytację czuję od początku, a teraz poziom tylko idzie w górę - z zadowoleniem mówiła mierząca 191 centymetrów reprezentantka Polski.

Dopytana, jakich konkretnie przedstawicieli "królowej sportu" ma na myśli, Smarzek odparła, że wszystkich i bez wyjątku. Natomiast odnośnie globalnych gwiazd, jakie chciałaby spotkać na swojej drodze, wskazała kilka konkretnych nazwisk. Reklama

- Oczywiście Novaka Djokovicia, na pewno także chciałabym spotkać Igę Świątek, zdecydowanie LeBrona Jamesa oraz wszystkie sprinterki na 100 metrów. Ja mam tutaj dużo swoich celów do robienia zdjęć, więc będę pewnych sportowców na pewno atakować - roześmiała się grająca we Włoszech atakująca, której nowym klubem będzie Wash4Green Pinerolo. Dociekaliście, czy wielość bodźców przeszkadza, żeby wejść w swój pożądany stan skupienia i koncentracji, przez co tym mocniej trzeba się pilnować, odparła:

- Trenujemy, wiadomo, i na tym się skupiamy, ale na pewno bodźców jest dużo i każda z nas dała sobie pierwsze trzy dni na... Niemniej im bliżej pierwszego meczu, tym więcej będziemy przebywać w pokojach, bardziej koncentrując się na tym, co przed nami. O to jestem spokojna - zapewnia zawodniczka.

Polki nie są murowanymi faworytkami do medalu w Paryżu, ale w ostatnich miesiącach udowodniły, że mocno się rozwinęły i mogą okazać się "czarnym koniem" igrzysk nad Sekwaną. Na inaugurację rozgrywek w grupie B w niedzielę zmierzą się z Japonią (godz. 13:00), następnie na ich drodze stanie lżejszy rywal Kenia (31 lipca, godz. 21), a ostatnim przeciwnikiem będzie bardzo wymagająca Brazylia (4 sierpnia, godz. 21). Reklama

Smarzek zdaje sobie sprawę ze skali wyzwania, ale jednocześnie przytakuje zapytana, czy razem z koleżankami przyjechała do stolicy Francji zrealizować wielki cel.

Smarzek: Zanotowałyśmy ogromny progres. Jesteśmy tu, by wygrywać

- Tak, po to zakwalifikowałyśmy się, trenowałyśmy i brałyśmy udział w przygotowaniach, żeby tutaj wygrywać, choć na pewno nie stawia się nas w roli faworyta. Nie jesteśmy męską reprezentacją, od której wszyscy oczekują tutaj medalu, zresztą myślę, że w zupełności zasłużenie. Przy czym uważam, że presja na nas także już trochę spadła, bo na pewno zanotowałyśmy ogromny progres. Tyle tylko, że każdy sportowiec przyjeżdża tutaj po to, aby spełniać swoje marzenia ~ roztropnie zauważyła rutynowana siatkarka.

Nadmieniając o oczekiwaniach względem męskiej kadry, której wszyscy już wieszają medale na szyi, Smarzek jednoznacznie nie oceniła, że takiego ciśnienia nie sposób zazdrościć kolegom po fachu. - I tak, i nie. Uważam, że oni są do tego przyzwyczajeni i umieją z tym żyć. Tyle razy wygrywali mistrzowskie turnieje, że wiedzą, jak dojść do końcowego sukcesu. Z pewnością im samym brakuje medalu z igrzysk, czego z całego serca im życzę - zaakcentowała wyśmienita zmienniczka dla Stysiak.

Optymizmem napawają słowa Smarzek na temat tego, jak od strony mentalnej prezentuje się w pierwszych dniach pobytu w Paryżu żeński zespół. Mimo że, co zaznaczyła na początku, pierwsze dni w wiosce to jeszcze nie był pełny "fokus". - Myślę, że do tego, co już wypracowałyśmy, więcej nie dołożymy. Wyglądamy naprawdę dobrze, treningi przed meczami przebiegają obiecująco, dlatego jestem spokojna - puściła oko weteranka. Reklama

Pytana o warunki zakwaterowania w wiosce, czy jest cokolwiek, czego jej brakuje, najpierw zaasekurowała się słowem-wytrychem, rzucając ze śmiechem "pomidor", by jednak precyzyjnie wskazać, co konkretnie ma na myśli.

- Łóżka są super, naprawdę ekstra. Śpi się najlepiej (uśmiech). Na materac zupełnie nie narzekam, akurat jestem taką osobą, która bez problemu może spać na twardym materacu. Tyle tylko, że ta konstrukcja jest taka niepewna. Ale póki co wszystkie łóżka stoją, więc może tak źle nie będzie - śmiała się do rozpuku Smarzek, nawiązując do faktu, że cała rama praktycznych i ekologicznych łóżek wykonana jest z... kartonu.

Artur Gac, Paryż

Od lewej: Klaudia Alagierska, Malwina Smarzek i Olivia Różanski / MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Malwina Smarzek / Marta Badowska / PressFocus