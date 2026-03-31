Grała w kadrze Lavariniego, teraz kończy karierę. Polska siatkarka oficjalnie potwierdza

Monika Gałkowska przez lata należała do czołówki polskich atakujących. Pochodzi ze sportowej rodziny - jej brat, Grzegorz Bociek, grał w reprezentacji Polski w siatkówce. Trafiła do niej również i ona.

W kadrze występowała jeszcze za kadencji Stefano Lavariniego. Wzięła udział m.in. w mistrzostwach świata w 2022 r. i rozgrywanych rok później mistrzostwach Europy. Ma w dorobku dwa brązowe medale Ligi Narodów. Nie udało się jej jednak pojechać na rozgrywane w 2024 r. igrzyska olimpijskie w Paryżu, gdzie włoski selekcjoner zabrał Magdalenę Stysiak i Malwinę Smarzek.

Monika Gałkowska kończy karierę. Już pożegnała się z kibicami

Gałkowska nadal występowała jednak w klubie. Już przed rokiem nosiła się z zamiarem zakończenia lub przerwania kariery. Ostateczna decyzja zapada teraz. Gałkowska, która 6 kwietnia skończy dopiero 30 lat, żegna się z profesjonalną siatkówką.

I choć jej zespołowi został do rozegrania jeszcze jeden mecz, to już w poniedziałek pożegnała się z radomskimi kibicami. To właśnie w MOYA Radomce Radom występowała przez ostatnie trzy sezony, a poniedziałkowe spotkanie było ostatnim w bieżących rozgrywkach w radomskiej hali.

Jej zespół rozpoczął ten sezon świetnie, występował też w Pucharze CEV, ale potem zaczęły się problemy. Przede wszystkim finansowe, przez co Radomkę opuściły trzy ważne zawodniczki: Martyna Piotrowska, Weronika Szlagowska i Julie Lengweiler. W efekcie zespół skończył rundę zasadniczą na dziewiątym miejscu.

I pozostała mu właśnie walka o tę pozycję. Rywalem w dwumeczu jest Sokół & Hagric Mogilno. Poniedziałkowe spotkanie w Radomiu gospodynie przegrały 0:3 (21:25, 30:32, 19:25) i na razie oddaliły się od dziewiątego miejsca.

Dagmara Dąbrowska także kończy z siatkówką. Przed MOYA Radomką Radom ostatni mecz

Gałkowska w ostatnim spotkaniu nie wystąpiła, ale po meczu odebrała między innymi pamiątkową koszulkę i podziękowania od klubu. Wyjątkowe chwile przeżywała wspólnie z Dagmarą Dąbrowską. Młodsza od Gałkowskiej o dwa lata przyjmująca również spędziła w Radomce ostatnie trzy sezony, a teraz zdecydowała się na zakończenie kariery. W pożegnalnym meczu w Radomiu Dąbrowska zdobyła 12 punktów.

Radomka sezonu jednak jeszcze nie kończy. Ostatnie spotkanie rozegra 11 kwietnia w Mogilnie. By zająć dziewiąte miejsce na koniec sezonu, musi wygrać na wyjeździe 3:0 lub 3:1, a potem jeszcze w dodatkowym, tzw. złotym secie.

Monika Gałkowska Michal Dubiel Reporter

Siatkarki Radomki Radom. Na środku Monika Gałkowska CEV.eu materiały prasowe

Monika Gałkowska Volleyball World materiały prasowe

