Grała w kadrze Lavariniego, teraz kończy karierę. Polska siatkarka oficjalnie potwierdza

Damian Gołąb

Dopiero za kilka dni skończy 30 lat, ale więcej wyczynowo w siatkówkę grać nie zamierza. Monika Gałkowska, która jeszcze nie tak dawno występowała w reprezentacji Polski prowadzonej przez Stefano Lavariniego, kończy z profesjonalnym sportem. Po ostatnim "domowym" meczu MOYA Radomki Radom w tym sezonie atakująca pożegnała się z radomskimi kibicami. Oprócz niej karierę kończy również druga siatkarka zespołu, przyjmująca Dagmara Dąbrowska.

Monika Gałkowska z numerem 7 i dwie siatkarki reprezentacji Polski w czerwonych strojach podczas meczu
Monika Gałkowska pomogła reprezentacji Polski m.in. w kwalifikacjach do igrzysk w ParyżuANNA KLEPACZKO/FOTOPYKNewspix.pl

Monika Gałkowska przez lata należała do czołówki polskich atakujących. Pochodzi ze sportowej rodziny - jej brat, Grzegorz Bociek, grał w reprezentacji Polski w siatkówce. Trafiła do niej również i ona.

W kadrze występowała jeszcze za kadencji Stefano Lavariniego. Wzięła udział m.in. w mistrzostwach świata w 2022 r. i rozgrywanych rok później mistrzostwach Europy. Ma w dorobku dwa brązowe medale Ligi Narodów. Nie udało się jej jednak pojechać na rozgrywane w 2024 r. igrzyska olimpijskie w Paryżu, gdzie włoski selekcjoner zabrał Magdalenę Stysiak i Malwinę Smarzek.

Monika Gałkowska kończy karierę. Już pożegnała się z kibicami

Gałkowska nadal występowała jednak w klubie. Już przed rokiem nosiła się z zamiarem zakończenia lub przerwania kariery. Ostateczna decyzja zapada teraz. Gałkowska, która 6 kwietnia skończy dopiero 30 lat, żegna się z profesjonalną siatkówką.

I choć jej zespołowi został do rozegrania jeszcze jeden mecz, to już w poniedziałek pożegnała się z radomskimi kibicami. To właśnie w MOYA Radomce Radom występowała przez ostatnie trzy sezony, a poniedziałkowe spotkanie było ostatnim w bieżących rozgrywkach w radomskiej hali.

Jej zespół rozpoczął ten sezon świetnie, występował też w Pucharze CEV, ale potem zaczęły się problemy. Przede wszystkim finansowe, przez co Radomkę opuściły trzy ważne zawodniczki: Martyna Piotrowska, Weronika Szlagowska i Julie Lengweiler. W efekcie zespół skończył rundę zasadniczą na dziewiątym miejscu.

I pozostała mu właśnie walka o tę pozycję. Rywalem w dwumeczu jest Sokół & Hagric Mogilno. Poniedziałkowe spotkanie w Radomiu gospodynie przegrały 0:3 (21:25, 30:32, 19:25) i na razie oddaliły się od dziewiątego miejsca.

Dagmara Dąbrowska także kończy z siatkówką. Przed MOYA Radomką Radom ostatni mecz

Gałkowska w ostatnim spotkaniu nie wystąpiła, ale po meczu odebrała między innymi pamiątkową koszulkę i podziękowania od klubu. Wyjątkowe chwile przeżywała wspólnie z Dagmarą Dąbrowską. Młodsza od Gałkowskiej o dwa lata przyjmująca również spędziła w Radomce ostatnie trzy sezony, a teraz zdecydowała się na zakończenie kariery. W pożegnalnym meczu w Radomiu Dąbrowska zdobyła 12 punktów.

Radomka sezonu jednak jeszcze nie kończy. Ostatnie spotkanie rozegra 11 kwietnia w Mogilnie. By zająć dziewiąte miejsce na koniec sezonu, musi wygrać na wyjeździe 3:0 lub 3:1, a potem jeszcze w dodatkowym, tzw. złotym secie.

Siatkarka w czerwonym stroju reprezentacji Polski trzyma piłkę do siatkówki, skupiona patrzy w stronę boiska, na jej koszulce widoczne logo sponsorów i narodowa flaga, w tle rozmyte sylwetki kibiców.
Monika Gałkowska
Siatkarki w niebiesko-białych strojach drużynowych stoją na boisku, przygotowując się do kolejnej akcji, za nimi widoczne są puste miejsca na trybunach oraz kilku kibiców obserwujących mecz.
Siatkarki Radomki Radom. Na środku Monika Gałkowska
Kobieta w sportowym stroju wykonuje ćwiczenie na podłodze hali sportowej, jej dłonie wsparte są na nogach, na twarzy wyraz koncentracji, w tle widoczne elementy wyposażenia hali i bariera z niebieską taśmą.
Monika Gałkowska
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja