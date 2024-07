Gotowe na wszystko. Polskie siatkarki wracają na igrzyska. Bojowe nastawienie

Polskie siatkarki to aktualne brązowe medalistki Ligi Narodów . Polki są czwartą drużyną rankingu światowego, więc trzeba się będzie z nimi liczyć. Nasze siatkarki do rywalizacji w igrzyskach wracają po 16 latach przerwy.

Bojowe nastawienie polskich siatkarek tuż przed igrzyskami

Polki do Paryża dotarły we wtorek wieczorem, a w środę miały pierwszy trening. Jeszcze nie w hali głównej.

- W wiosce było trochę chaosu na początku , bo trzeba poznać wszystkie zasady poruszania się. Zaraz to jednak ogarniemy i będziemy mogły spokojnie skupić się na treningach. Mam porównanie do wioski z igrzysk europejskich i tutaj jest o wiele bardziej okazałe. Na pewno zrobimy tutaj trochę kilometrów, choćby chodząc na posiłki - mówiła Natalia Mędrzyk .

- Hala jest ładna i wygodna do grania, ale trochę niestety daleko od wioski. Nie ma co jednak narzekać, bo każdy ma takie same warunki. Trzeba się dostosować do sytuacji - dodała.