Gorzkie słowa po porażce Polek. "Zderzenie ze ścianą" i "wstyd"

Joanna Wołosz to jedna z najlepszych rozgrywających na świecie. W meczach Ligi Narodów - jak sama przyznała - nie była jednak w stanie zaprezentować się ze swojej najlepszej strony, a tym samym poprowadzić nasze siatkarki do fazy play-off.

W 12 meczach reprezentacja Polski zanotowała cztery zwycięstwa. W niedzielę nasze reprezentantki przegrały 1:3 z Bułgarią, kończąc fazę zasadniczą serią sześciu porażek .

Reklama

Liga Narodów. Gorzkie słowa Joanny Wołosz

Swoją postawę w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" skomentowała Joanna Wołosz.

- Na razie ten powrót do kadry nie przebiega tak, jakbym to sobie wyobrażała. Zderzam się ze ścianą i prowadzę walkę sama ze sobą. Pewnie ktoś mógłby powiedzieć, patrząc na naszą grę, że lepiej byłoby, gdybym nie wróciła do kadry - stwierdziła nasza rozgrywająca.

- Jest mi wstyd, że nie mogę pokazać w pełni tego, na co naprawdę mnie stać - dodała.