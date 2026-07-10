FIVB nieugięta po meczu Polek, punkty zostały odjęte. Już widać różnicę

Powoli do końca zbliża się faza zasadnicza siatkarskiej Ligi Narodów kobiet. W środę rozpoczął się ostatni turniej tego etapu z udziałem reprezentacji Polski (w Osace), a obsada tej rywalizacji jest niezwykle mocna. W końcu "Biało-Czerwone" zagrały już z Turcją (1:3), a także po wielkim widowisku poradziły sobie 3:2 z USA.

W piątek natomiast doszło do kolejnego ogromnego wyzwania, a dokładniej do starcia z Brazylijkami. To było niezwykle ważne w kontekście ewentualnej gry w turnieju finałowym Ligi Narodów. Niestety jednak nasze zawodniczki uległy faworyzowanej ekipie 1:3, co ma także swoje skutki w rankingu FIVB.

W przypadku wygranej nasze zawodniczki mogłyby do swojego dotychczasowego dorobku (347.26 pkt) dołożyć od aż 9.45 pkt do nawet 14.45 pkt za zwycięstwo w trzech setach. A taki "zastrzyk" punktowy mógłby sprawić, że Polki w zestawieniu awansowałyby z 5. na 4. pozycję. Tak się nie stało.

Polki straciły punkty, FIVB już dokonała zmiany

Kadra Stefano Lavariniego poprzez przegraną straciła 3.05 pkt, co spowodowało zmianę punktowego dorobku do 344.21 pkt. Całe szczęście zmiana ilości punktów nie spowodowała zmiany miejsca w tabeli rankingu. Nasza reprezentacja dalej zajmuje 5. miejsce wyprzedzając Japonki i plasując się za Amerykankami.

Aktualny ranking FIVB:

1. Włochy - 466.33 pkt

2. Brazylia - 433.01 pkt

...

4. USA - 358.65 pkt

5. Polska - 344.21 pkt

6. Japonia - 335.36 pkt

Polki w fazie zasadniczej Ligi Narodów zagrają jeszcze jedno spotkanie. W niedzielę 12 lipca zmierzą się z Japonią (godz. 12:20). Wynik tego starcia może zaważyć o lokacie Polek w końcowej tabeli rozgrywek i rozstrzygnie kwestię awansu w turnieju finałowego.

Siatkarki reprezentacji Polski VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarki reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe





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