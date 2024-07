Faworytki nie zawiodły. Polskie siatkarki bez medalu w mistrzostwach Europy

Polskie siatkarki dobrze pokazały się w grupie, więc z nadziejami przystępowały do zmagań w fazie pucharowej mistrzostw Europy do lat 22, które odbywają się we Włoszech. Podopieczne Jakuba Głuszaka po porażce z gospodyniami, w sobotę zagrały z Turczynkami o brązowy medal. Faworyzowane przeciwniczki wywiązały się ze swojej roli i pokonały „Biało-Czerwone” 3:0. Kibicom mógł podobać się zwłaszcza drugi set.