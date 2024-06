Epokowy sukces polskich siatkarek. Coś takiego nie wydarzyło się od 60 lat

Pierwszy raz od 60 lat. Wtedy po raz ostatni Polki były tak silne na arenie globalnej

To, co zrobiły teraz Polki pod wodzą Stefano Lavarini ego przejdzie zatem do historii. Bez wątpienia, nasze siatkarki rozbudziły nadzieje przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi w Paryżu, które rozpoczną się już za nieco ponad miesiąc, bo 26 lipca.

Lavarini wyciągnął reprezentację Polski z marazmu. Tak dobrze nie było od czasu "Złotek"

Młodsi kibice mogę tego nie pamiętać, ale do 2023 roku reprezentacja Polski ostatni medal na międzynarodowym turnieju zdobyła w 2009 roku. Było to podczas mistrzostw Europy rozgrywanych w Polsce, a wówczas Biało-Czerwone pod wodzą Jerzego Matlaka sięgnęły po brąz. Trudno bowiem liczyć srebro z Igrzysk Europejskich z 2015 roku, które Polki wywalczył za kadencji Jacka Nawrockiego. Siatkówka jak do tej pory tylko raz była rozgrywana w ramach tej imprezy, tak więc rangę turnieju trudno porównać z mistrzostwami świata, Europy, czy też Ligą Narodów. Dlatego też tak naprawdę kobieca kadra siatkarek czekała aż 14 lat, by wrócić na salony.