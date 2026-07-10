Podobnie jak to miało miejsce w przypadku mistrzostw Europy mężczyzn do lat 22, które polscy siatkarze zakończyli na drugim miejscu, również do turnieju kobiet przystąpiło osiem drużyn podzielonych na dwie grupy. "Biało-Czerwone" na inaugurację rozgrywanych w Holandii mistrzostw przegrały po tie-breaku z Włoszkami, w drugiej kolejce pokonały z kolei Portugalię 3:0.

Porażka w starciu z siatkarkami z Italii sprawiła, że podopieczne Miłosza Majki przed ostatnim meczem grupowym znalazły się pod ścianą. Musiały bowiem wygrać z Serbkami, by wywalczyć awans do półfinału, do tego bowiem przepustkę uzyskiwały dwie najlepsze ekipy z każdej z grup.

"Biało-Czerwone" czwartkowy mecz zaczęły świetnie, wygrały pierwszego seta 25:19. Kolejne trzy partie padły jednak łupem rywalek i to Serbki zapewniły sobie awans do półfinału z drugiego miejsca. A w tym w sobotę zagrają z Holenderkami, tego samego dnia Włoszki zmierzą się o finał z Hiszpankami.

Siatkarskie mistrzostwa Europy do lat 22. Polki w czołówce

Polki wprawdzie nie pójdą w ślad swoich kolegów i nie przywiozą medalu z mistrzostw Europy do lat 22, ale jako pocieszenie mogą traktować fakt, że kilka z nich błysnęło indywidualnie. Do tego stopnia, że znalazły się w czołówce klasyfikacji uwzględniającej wszystkie mecze gazy grupowej.

Aleksandra Adamczyk wprawdzie zajęła "dopiero" piąte miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących siatkarek z 48 punktami na koncie, ale do pierwszej w tym zestawieniu Giorgi Amoruso z Włoch straciła zaledwie 4 "oczka". Nasza reprezentantka wylądowała za to na podium innej klasyfikacji, a mianowicie najlepiej atakujących - tutaj jest druga za Sjakkie Donkers z Holandii.

Swoją reprezentantkę w ścisłej czołówce mamy także w klasyfikacji najlepszych rozgrywających, trzecie miejsce zajęła Nadia Siuda, która rozgrywała ze skutecznością 35.42 proc. Prym wiedzie Helena Sassolini z Włoch (52.63 proc.).

Mało brakowało, a na podium klasyfikacji indywidualnej znalazłaby się także Natasza Ornoch. Nasza przyjmująca zajęła czwarte miejsce w rankingu najlepiej przyjmujących siatkarek (na pierwszej pozycji uplasowała się Portugalka Eva Rodrigues). Podopieczne Majki na dalszych pozycjach znalazły się w zestawieniu najlepiej serwujących (Ornoch jest 10.) i blokujących siatkarek (Maria Spławska jest 7.).





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