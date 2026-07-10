Dwie polskie siatkarki na podium po fazie grupowej. "Biało-Czerwone" błysnęły
Polskie siatkarki w ostatnim meczu grupowym mistrzostw Europy do lat 22 znalazły się pod ścianą, musiały bowiem wygrać, by awansować do półfinału turnieju. Ta sztuka "Biało-Czerwonym" się nie udała, nasza kadra w decydującym starciu musiała uznać wyższość Serbek. Jeszcze tego samego dnia zakończyła się faza grupowa czempionatu, co jest dobrym momentem na podsumowania. Wiadomo już, że dwie Polki zameldowały się na podium prestiżowych zestawień.
Podobnie jak to miało miejsce w przypadku mistrzostw Europy mężczyzn do lat 22, które polscy siatkarze zakończyli na drugim miejscu, również do turnieju kobiet przystąpiło osiem drużyn podzielonych na dwie grupy. "Biało-Czerwone" na inaugurację rozgrywanych w Holandii mistrzostw przegrały po tie-breaku z Włoszkami, w drugiej kolejce pokonały z kolei Portugalię 3:0.
Porażka w starciu z siatkarkami z Italii sprawiła, że podopieczne Miłosza Majki przed ostatnim meczem grupowym znalazły się pod ścianą. Musiały bowiem wygrać z Serbkami, by wywalczyć awans do półfinału, do tego bowiem przepustkę uzyskiwały dwie najlepsze ekipy z każdej z grup.
"Biało-Czerwone" czwartkowy mecz zaczęły świetnie, wygrały pierwszego seta 25:19. Kolejne trzy partie padły jednak łupem rywalek i to Serbki zapewniły sobie awans do półfinału z drugiego miejsca. A w tym w sobotę zagrają z Holenderkami, tego samego dnia Włoszki zmierzą się o finał z Hiszpankami.
Siatkarskie mistrzostwa Europy do lat 22. Polki w czołówce
Polki wprawdzie nie pójdą w ślad swoich kolegów i nie przywiozą medalu z mistrzostw Europy do lat 22, ale jako pocieszenie mogą traktować fakt, że kilka z nich błysnęło indywidualnie. Do tego stopnia, że znalazły się w czołówce klasyfikacji uwzględniającej wszystkie mecze gazy grupowej.
Aleksandra Adamczyk wprawdzie zajęła "dopiero" piąte miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących siatkarek z 48 punktami na koncie, ale do pierwszej w tym zestawieniu Giorgi Amoruso z Włoch straciła zaledwie 4 "oczka". Nasza reprezentantka wylądowała za to na podium innej klasyfikacji, a mianowicie najlepiej atakujących - tutaj jest druga za Sjakkie Donkers z Holandii.
Swoją reprezentantkę w ścisłej czołówce mamy także w klasyfikacji najlepszych rozgrywających, trzecie miejsce zajęła Nadia Siuda, która rozgrywała ze skutecznością 35.42 proc. Prym wiedzie Helena Sassolini z Włoch (52.63 proc.).
Mało brakowało, a na podium klasyfikacji indywidualnej znalazłaby się także Natasza Ornoch. Nasza przyjmująca zajęła czwarte miejsce w rankingu najlepiej przyjmujących siatkarek (na pierwszej pozycji uplasowała się Portugalka Eva Rodrigues). Podopieczne Majki na dalszych pozycjach znalazły się w zestawieniu najlepiej serwujących (Ornoch jest 10.) i blokujących siatkarek (Maria Spławska jest 7.).