Dwa świetne sety, a potem załamanie. Siatkarki Lavariniego odegrały się wielkim rywalkom

Damian Gołąb

Polskie siatkarki wygrywają pierwsze spotkanie w tym sezonie. Po porażce z Turcją trener Stefano Lavarini na mecz z Serbią posłał zupełnie odmieniony skład. I "Biało-Czerwone" od początku zdominowały wicemistrzynie Europy. Po dwóch setach reprezentacja Serbii w końcu zaczęła sprawiać polskim siatkarkom problemy, ale mecz zakończył się spektakularnym powrotem drużyny Lavariniego do gry.

Trener siatkarskiej reprezentacji Polski przekazuje instrukcje zawodniczce, zawodniczki świętują na boisku.
Polskie siatkarki zmierzyły się z Serbią

Turniej w Genui jest dla polskich siatkarek jedynym sprawdzianem przed startem Ligi Narodów. I pędzi bez żadnych przerw - 24 godziny po przegranym 2:3 meczu z reprezentacją Turcji Polki sprawdziły formę w rywalizacji z Serbkami.

W pierwszym spotkaniu we Włoszech selekcjoner "Biało-Czerwonych" Stefano Lavarini dał szansę czterem debiutantkom. Jedyną siatkarką czekającą na debiut w seniorskiej kadrze pozostała 22-letnia środkowa Natalia Kecher. W sobotę dostała szansę od pierwszej akcji. Lavarini wymienił zresztą całą szóstkę i libero - tym razem mecz rozpoczęła nowa kapitan drużyny Aleksandra Szczygłowska.

I polskie siatkarki otworzyły spotkanie bardzo dobrze. Szybko zdobyły punkty blokiem, gdzie brylował duet Magdalena Jurczyk - Paulina Damaske. Do tego doszły błędy Serbek i Polki prowadziły już 12:7, a trener przeciwniczek Zoran Terzić szybko wykorzystał pierwszą przerwę.

Po chwili przewaga Polski zaczęła topnieć, przy stanie 14:11 Lavarini zaprosił więc do siebie swój zespół. I jego zawodniczki szybko znów powiększyły przewagę. Pomogły zagrywki Martyny Łukasik, rywalki nieco się pogubiły. Zwycięstwo "Biało-Czerwonych" 25:17 przypieczętował as serwisowy Alicji Grabki.

Podobnie jak w reprezentacji Turcji, tak i w kadrze Serbii na starcie sezonu brakuje jeszcze kilku gwiazd. Największą nieobecną jest atakująca Tijana Bosković - dwukrotna mistrzyni świata, a ostatnio MVP turnieju finałowego Ligi Mistrzyń. Serbki w piątek, podobnie jak Polska, przegrały w tie-breaku - tyle że z reprezentacją Włoch. W tamtym spotkaniu błysnęła Aleksandra Uzelac, ale i ona mecz z Polską rozpoczęła w rezerwie.

W drugim secie "Biało-Czerwone" znów dobrze rozpoczęły. Pierwszy punkt blokiem w seniorskiej reprezentacji zdobyła Kecher, Terzić łapał się za głowę po błędach swoich zawodniczek, a Polska prowadziła 8:5. Tyle że wynik odwrócił się przy zagrywkach Minji Osmajić i Serbki przed połową seta objęły prowadzenie.

Efekty ponownie przyniosła przerwa na żądanie Lavariniego. Polki najpierw doprowadziły do remisu, a potem zaczęły budować przewagę. Po efektownym ataku Łukasik z tzw. szóstej strefy prowadziły 18:15. Końcówka należała do nich - dobrze w bloku funkcjonowała dwójka Kecher - Oliwia Sieradzka, a wynik na 25:18 dla Polski ustalił kolejny atak Łukasik.

Siatkówka. Kapitalny powrót polskich siatkarek w trzecim secie

Obraz gry zupełnie zmienił się na początku trzeciej partii. Błędy w ataku popełniała Damaske, ale zacięła się gra całej polskiej drużyny. I siatkarki Lavariniego przegrywały już 1:8. Niemoc przełamał dopiero skuteczny atak Sieradzkiej.

A włoski selekcjoner zaczął przeprowadzać zmiany. Najpierw na boisku pojawiła się Martyna Czyrniańska, potem Maja Koput i Julita Piasecka. Polska szybko odrabiała straty, dopadając rywalki przy stanie 13:13 - punkt atakiem z drugiej linii zdobyła właśnie Piasecka. Po chwili i kontrataku zakończonym przez Sieradzką Polki miały dwa punkty przewagi.

Kolejny podwójny blok dał drużynie Lavariniego prowadzenie 18:14. Siatkarki z Bałkanów się nie poddały, próbowały jeszcze dopaść Polki, ale pogrążyły je własne błędy. W końcówce dobrą zmianę dała Julia Szczurowska, "Biało-Czerwone" wygrały 25:18 i cały mecz 3:0.

Turniej w Genui zakończy się w niedzielę. Polska w ostatnim meczu zagra z Włochami, aktualnymi mistrzyniami świata i złotymi medalistkami igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Polska czeka na powtórkę 50 lat. Wyjątkowe chwile w legendarnym miejscu

Towarzyskie (K)
Pre Season
23.05.2026
17:00
Zakończony
Wszystko o meczu
Zawodniczka w stroju siatkarskim wykonuje odbiór piłki podczas meczu, skupiona na precyzyjnym zagrywaniu, w tle widoczne elementy hali sportowej i reklamy.
Paulina Damaske
Dwie siatkarki w czerwonych strojach reprezentacji Polski stoją blisko siebie na boisku, jedna z nich otacza drugą ramieniem i coś mówi, obie są skupione, w tle widoczna siatka oraz fragment boiska.
Alicja Grabka (z prawej) i Julita Piasecka
Trener w białej koszulce z emblematami sponsorów oraz napisem Polska, trzymający notes i zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na tle rozmazanej publiczności sportowej.
Stefano Lavarini


