Dwa świetne sety, a potem załamanie. Siatkarki Lavariniego odegrały się wielkim rywalkom

Turniej w Genui jest dla polskich siatkarek jedynym sprawdzianem przed startem Ligi Narodów. I pędzi bez żadnych przerw - 24 godziny po przegranym 2:3 meczu z reprezentacją Turcji Polki sprawdziły formę w rywalizacji z Serbkami.

W pierwszym spotkaniu we Włoszech selekcjoner "Biało-Czerwonych" Stefano Lavarini dał szansę czterem debiutantkom. Jedyną siatkarką czekającą na debiut w seniorskiej kadrze pozostała 22-letnia środkowa Natalia Kecher. W sobotę dostała szansę od pierwszej akcji. Lavarini wymienił zresztą całą szóstkę i libero - tym razem mecz rozpoczęła nowa kapitan drużyny Aleksandra Szczygłowska.

I polskie siatkarki otworzyły spotkanie bardzo dobrze. Szybko zdobyły punkty blokiem, gdzie brylował duet Magdalena Jurczyk - Paulina Damaske. Do tego doszły błędy Serbek i Polki prowadziły już 12:7, a trener przeciwniczek Zoran Terzić szybko wykorzystał pierwszą przerwę.

Po chwili przewaga Polski zaczęła topnieć, przy stanie 14:11 Lavarini zaprosił więc do siebie swój zespół. I jego zawodniczki szybko znów powiększyły przewagę. Pomogły zagrywki Martyny Łukasik, rywalki nieco się pogubiły. Zwycięstwo "Biało-Czerwonych" 25:17 przypieczętował as serwisowy Alicji Grabki.

Polki musiały odrabiać straty. Świetna reakcja drużyny Stefano Lavariniego

Podobnie jak w reprezentacji Turcji, tak i w kadrze Serbii na starcie sezonu brakuje jeszcze kilku gwiazd. Największą nieobecną jest atakująca Tijana Bosković - dwukrotna mistrzyni świata, a ostatnio MVP turnieju finałowego Ligi Mistrzyń. Serbki w piątek, podobnie jak Polska, przegrały w tie-breaku - tyle że z reprezentacją Włoch. W tamtym spotkaniu błysnęła Aleksandra Uzelac, ale i ona mecz z Polską rozpoczęła w rezerwie.

W drugim secie "Biało-Czerwone" znów dobrze rozpoczęły. Pierwszy punkt blokiem w seniorskiej reprezentacji zdobyła Kecher, Terzić łapał się za głowę po błędach swoich zawodniczek, a Polska prowadziła 8:5. Tyle że wynik odwrócił się przy zagrywkach Minji Osmajić i Serbki przed połową seta objęły prowadzenie.

Efekty ponownie przyniosła przerwa na żądanie Lavariniego. Polki najpierw doprowadziły do remisu, a potem zaczęły budować przewagę. Po efektownym ataku Łukasik z tzw. szóstej strefy prowadziły 18:15. Końcówka należała do nich - dobrze w bloku funkcjonowała dwójka Kecher - Oliwia Sieradzka, a wynik na 25:18 dla Polski ustalił kolejny atak Łukasik.

Siatkówka. Kapitalny powrót polskich siatkarek w trzecim secie

Obraz gry zupełnie zmienił się na początku trzeciej partii. Błędy w ataku popełniała Damaske, ale zacięła się gra całej polskiej drużyny. I siatkarki Lavariniego przegrywały już 1:8. Niemoc przełamał dopiero skuteczny atak Sieradzkiej.

A włoski selekcjoner zaczął przeprowadzać zmiany. Najpierw na boisku pojawiła się Martyna Czyrniańska, potem Maja Koput i Julita Piasecka. Polska szybko odrabiała straty, dopadając rywalki przy stanie 13:13 - punkt atakiem z drugiej linii zdobyła właśnie Piasecka. Po chwili i kontrataku zakończonym przez Sieradzką Polki miały dwa punkty przewagi.

Kolejny podwójny blok dał drużynie Lavariniego prowadzenie 18:14. Siatkarki z Bałkanów się nie poddały, próbowały jeszcze dopaść Polki, ale pogrążyły je własne błędy. W końcówce dobrą zmianę dała Julia Szczurowska, "Biało-Czerwone" wygrały 25:18 i cały mecz 3:0.

Turniej w Genui zakończy się w niedzielę. Polska w ostatnim meczu zagra z Włochami, aktualnymi mistrzyniami świata i złotymi medalistkami igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Paulina Damaske Andrzej Iwańczuk Reporter

Alicja Grabka (z prawej) i Julita Piasecka vnl materiały prasowe

Stefano Lavarini Orhan Cicek AFP





Polska - Turcja. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport