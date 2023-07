Malwina Smarzek po raz pierwszy o swojej walce z depresją opowiedziała w połowie maja, kiedy to pojawiła się w podcaście "W cieniu sportu" prowadzonym przez Łukasza Kadziewicza. Siatkarka wprost przyznała , dlaczego zdecydowała się na przerwę w występach dla reprezentacji Polski.

- W momencie podejmowania decyzji bardziej bolała mnie dusza niż ciało. Myślę, że reprezentacji można pomóc tylko wtedy, kiedy jest wszystko dobrze zarówno z ciałem, jak i głową. Co się wydarzyło? Chyba wszystko po trochu - wyjaśniła.

Zawodniczka wróciła pamięcią do czasów, gdy grała dla Lokomotiwu Kalinigrad, z którego odeszła po tym, jak rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę.

Sytuacja w Rosji mnie przerosła. Zauważyłam, że jest ze mną nie tak. Czułam, że granie w siatkówkę nie ma sensu. Nie ma sensu również branie prysznica, jedzenie, czy spacer. Byłam w dołku i nie wiedziałam co się dzieje wokół mnie

Malwina Smarzek o walce z depresją. Szczere wyznanie siatkarki

27-latka, która ostatnio zmieniła barwy klubowe i przeszła z brazylijskiego Osaco Voleibol Clube do włoskiego Pomi Casalmaggiore, po raz kolejny do tematu walki z depresją wróciła w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego Onet. A w nim przyznała, że po wyjeździe z Rosji zauważyła p ierwsze symptomy choroby.

- Symptomy pojawiły się w momencie, w którym teoretycznie nie powinnam mieć powodów do złego samopoczucia. Mieszkałam w Brazylii, w cudownym miejscu pełnym słońca i empatycznych ludzi, także trener mojej drużyny był pełen troski i regularnie pytał, jak się czuję - zaznaczyła. Jak dodała, miała problem z wykonywaniem podstawowych czynności. - Potrafiłam przesiedzieć dwie godziny na kanapie z myślą, że powinnam wziąć prysznic, ale kosztuje mnie to zbyt wiele energii. Musiałam nawet pilnować, by regularnie jeść - powiedziała.