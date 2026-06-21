Dramatyczne skutki porażki Polek, FIVB już dokonało zmiany. Brutalna strata

Po niemal dwutygodniowej przerwie siatkarki reprezentacji Polski wróciły do gry w Lidze Narodów i przystąpiły do turnieju w Bangkoku. Nasze zawodniczki grały w Tajlandii solidnie i radziły sobie odpowiednio z Bułgarią, Ukrainą i Holandią. Na samo zakończenie nadszedł czas na spotkanie z Kanadą.

Rywalki postawiły Polkom twarde warunki gry wygrywając pierwszego oraz trzeciego seta. Wówczas stało się jasne, że podopieczne Stefano Lavariniego mogą wygrać jedynie po tie-breaku. I udało się do niego doprowadzić. W nim jednak tak wesoło nie było. Kanadyjki były skuteczniejsze i wygrały decydującego seta 15:13, a zarazem cały mecz 3:2 kończąc go asem serwisowym.

Porażka ta ma również drugie dno, a mianowicie ranking FIVB. Ten jest niezwykle ważny dla naszej kadry ze względu na możliwość kwalifikacji olimpijskiej właśnie w ten sposób. Niestety w nim właśnie straciliśmy niezwykle dużo punktów, co od razu spowodowało spadek na niższą pozycję.

Polki ograne przez Kanadę. I już straciły więcej, niż zyskały

Przed rozpoczęciem meczu Polki na swoim koncie miały 358.73 punktu. W razie wygranej w trzech setach mogły zwiększyć ten dorobek 4.23 pkt. Wartość ta jest stosunkowo mała ze względu na niższą pozycję Kanady w tym zestawieniu (11. pozycja przed meczem). Przegrana natomiast to utrata dwucyfrowej ilości punktów, a dokładniej 10.77 pkt.

W ten sposób Polki mają w tym zestawieniu 347,96 pkt, co oznacza spadek z 3. miejsca na 5., bowiem wyprzedziły nas Turczynki (358.51 pkt) oraz Amerykanki (356.85 pkt). Co ciekawe, nasze zawodniczki utratą ponad 10 "oczek" straciły więcej, niż zyskały do tej pory odnosząc trzy wygrane ze wspomnianymi wcześniej ekipami (5,48 pkt).

Teraz nasze zawodniczki czeka kolejna przerwa i przede wszystkim powrót do kraju po długim pobycie w Azji. Do gry powrócą dopiero za dwa i pół tygodnia (8 czerwca) w Osace. Tam zmierzą się odpowiednio z Turcją, Stanami Zjednoczonymi, Brazylią oraz Japonią.

Magdalena Stysiak w polu zagrywki volleyballworld.com materiały prasowe

Polskie siatkarki w trakcie meczu z Kanadą volleyballworld.com materiały prasowe

Stefano Lavarini Marcin Golba AFP





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