Polskie siatkarki w tym sezonie odnoszą sukcesy na wielu frontach. Seniorska kadra pod wodzą Stefano Lavariniego jest wiceliderem Ligi Narodów. Kadra do lat 21 wywalczyła właśnie awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy, reprezentacja do lat 19 bez porażki przemknęła przez fazę grupową mistrzostw świata . Teraz w ich ślady chce pójść zespół do lat 16.

Polki w fazie grupowej ME U-16 rozegrają jeszcze dwa spotkania. Rywalami będą reprezentacje Litwy i Ukrainy, w obu przypadkach to "Biało-Czerwone" będą faworytkami. Gra toczy się o zakończenie fazy grupowej na jednym z dwóch pierwszych miejsc - tylko one dają przepustkę do półfinału i gry o medale. W drugiej grupie, która rywalizuje w Prisztinie w Kosowie, najlepiej radzą sobie na razie siatkarki z Czech i Turcji.