Deklasacja w meczu polskich siatkarek. "Biało-Czerwone" ograły wielkie faworytki

Siatkarskie mistrzostwa kobiet do lat 19 rozpoczęły się 2 lipca, a mecze rozgrywane są w Chorwacji i Serbii. Polki trafiły do grupy C i rywalizują w chorwackim Osijeku, gdzie na inaugurację turnieju pokonały mistrzynie Europy U18, czyli Bułgarki. "Biało-Czerwone" wygrały 3:1, co stanowiło dobry prognostyk przed kolejnymi spotkaniami.