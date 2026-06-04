Debiutantka wysłała sygnał Lavariniemu. To ona zastąpiła liderkę kadry

Polskie siatkarki rozpoczynają sezon w zmienionym składzie. W trakcie pierwszego turnieju w Nankinie w Chinach nie ma z nimi jeszcze Magdaleny Stysiak, która od lat jest ofensywną liderką reprezentacji prowadzonej przez Stefano Lavariniego.

A że z przyczyn osobistych w Lidze Narodów nie gra również Malwina Smarzek, otwiera się szansa przed innymi atakującymi. W pierwszym meczu z Belgią błysnęła Julia Szczurowska, zdobywając 25 punktów. W czwartek z Czechami miała jednak problemy ze skutecznością. I Lavarini w końcu postawił na Oliwię Sieradzką.

Nowa atakująca w kadrze Lavariniego. Debiut w wieku 29 lat

- Towarzyszą mi wdzięczność i odwaga. Jestem na takim stanowisku, że nie mam nic do stracenia. Tak staram się podchodzić do każdego meczu - mówi atakująca, która rozpoczęła w szóstce trzecią partię meczu z Czeszkami.

I z pewnością nie zawiodła. Zdążyła zdobyć 10 punktów, podbiła dwie piłki w obronie. I pomogła "Biało-Czerwonym" w okazałym zwycięstwie 3:0, po którym drużyna Lavariniego wskoczyła na pozycję lidera Ligi Narodów.

- Staram się być gotowa do każdej roli, na którą trener mnie spisze. To moje pierwsze chwile w kadrze narodowej, staram się "na maksa" coś z tego wyciągnąć. Muszę czuć odwagę na boisku - podkreśla Sieradzka.

Polska poprawiła się po meczu z Belgią. Oliwia Sieradzka wskazuje ważny element

Atakująca, która ostatni sezon spędziła w DevelopResie Rzeszów - wywalczyła z nim srebrny medal TAURON Ligi - dopiero debiutuje w seniorskiej reprezentacji Polski. Szansę od Lavariniego dostała dopiero po 29. urodzinach. I po sezonie, w którym najczęściej była zmienniczką Taylor Bannister, podstawowej atakującej rzeszowskiej drużyny.

W podobnej roli na razie występuje w kadrze. Pytana o różnice między ligą a poziomem reprezentacyjnym wskazuje przede wszystkim na jeden element.

Z roku na rok poziom ligi niestety jest niższy. Różnica to na pewno zagrywka, dziewczyny z każdej reprezentacji dużo lepiej zagrywają. Ale to też zależy od tego, z jakim zespołem gramy. To porównywalny poziom do Budowlanych Łódź, które wygrały w tym roku ligę

Sieradzka pomogła pokonać Czeszki, ale cały polski zespół grał również niż w meczu z Belgią. Tym razem mniej było falowania wyniku i serii punktowych rywalek. Atakująca wskazuje, co najbardziej udało się poprawić po inauguracji Ligi Narodów. Chwali też Monikę Lampkowską i Martynę Łukasik.

- "Fedi" i "Marti" dużo lepiej zagrały, bardzo się wyróżniały. Stworzyłyśmy kolektyw, każda z nas może wyjść z tego dzisiejszego meczu z podniesioną głową. Popełniałyśmy dużo mniej błędów - podkreśla Sieradzka.

W piątek może mieć kolejną okazję do występu w Lidze Narodów. Rywalkami Polski będą wicemistrzynie Europy z Serbii. Początek meczu o godz. 13.30, relacja tekstowa w Interia Sport, transmisja na antenach Polsatu Sport.

Polskie siatkarki w meczu z Czechami, z nr 28 Oliwia Sieradzka volleyballworld.com materiały prasowe

Stefano Lavarini w trakcie meczu Polska - Czechy VolleyballWorld materiały prasowe

Blok Polek - Anna Obiała i Oliwia Sieradzka VolleyballWorld materiały prasowe





Stefano Lavarini: Cieszę się, że dziewczyny nie zwiesiły głów Polsat Sport