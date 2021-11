"Biało-Czerwone" po mistrzostwach Europy (w trakcie których dotarły do ćwierćfinału, przegrywając w nim 0:3 z Turcją) zakończyły okres współpracy z Jackiem Nawrockim. Póki co nie został ogłoszony jego następca, lecz medialne doniesienia wskazują, że chętnych do poprowadzenia naszej drużyny narodowej brakować nie będzie.

Kolejnym trenerem, który zgłosił akces jest Daniele Santarelli. Prowadzi aktualnie włoski Imoco Volley Conegliano, który może pochwalić się serią... 73 wygranych z rzędu. Od 2018 roku łączył tę posadę z rolą szkoleniowca reprezentacji Chorwacji, ale jak przyznał - nadszedł czas na zmiany. Oczywiście - nie mowa tu o pracy w gigancie z Italii, a o zmianie drużyny narodowej.



Daniele Santarelli poprowadzi naszą kadrę?

- Reprezentacja Polski siatkarek jest jedną z najlepszych drużyn. Wydaje mi się jednak, że dziewczyny muszą pokazać swój potencjał. Mogą stać się najlepsze na świecie. Nie mógłbym wysłać swojego CV, gdybym w to nie wierzył - powiedział w rozmowie z TVP Sport, dając tym samym do zrozumienia, że przesłał już wymagane dokumenty i czeka na sygnał od PZPS.



Jak zasygnalizował, wraz z Polską chciałby przede wszystkim awansować na igrzyska olimpijskie w Paryżu.



