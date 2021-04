Polskie siatkarki przegrały w Prostejovie z Czeszkami 0:4 (19:25, 15:25, 19:25, 18:25) w pierwszym z dwóch zaplanowanych meczów kontrolnych. Kolejne spotkanie odbędzie się w piątek

Sparingi z Czeszkami to pierwsze sprawdziany biało-czerwonych, które od dwóch tygodni w Szczyrku przygotowują się do sezonu reprezentacyjnego. Z kolei gospodynie już wkrótce wezmą udział w turnieju kwalifikacyjnym do tegorocznych mistrzostw Europy.

W Prostejovie Polki wystąpiły pod wodzą drugiego trenera kadry Waldemara Kawki. Selekcjoner Jacek Nawrocki pozostał w Szczyrku, bowiem w czwartek na zgrupowanie przyjechała kolejna grupa zawodniczek, która najpóźniej zakończyła sezon ligowy.

Mecz rozpoczął się niefortunnie dla polskiego zespołu. Już w pierwszym secie, przy prowadzeniu biało-czerwonych 11:6, urazu doznała pierwsza rozgrywająca Julia Nowicka, którą zastąpiła mało doświadczona siatkarka pierwszoligowego SMS-u Szczyrk - Martyna Łazowska. Po tej zmianie gra się trochę "posypała", Czeszki odrobiły straty, a potem już dyktowały warunki gry. Jeszcze w trzeciej partii Polki toczyły w miarę wyrównany pojedynek, ale końcówka należała do gospodyń.

Zgodnie z przedmeczową umową rozegrano czwartego, dodatkowego seta, w którym również dominowały Czeszki. W piątek o godz. 14 również w Prostejovie rozegrany zostanie drugi sparing.

Autor: Marcin Pawlicki

Czechy - Polska 4:0 (25:19, 25:15, 25:19, 25:18)

Polska: Julia Nowicka, Weronika Centka, Aleksandra Gryka, Monika Fedusio, Zuzanna Górecka, Karolina Drużkowska - Justyna Łysiak (libero) - Monika Jagła (libero), Martyna Czyrniańska, Martyna Łazowska, Marta Ziółkowska, Weronika Szlagowska, Paulina Damaske, Olivia Różański.