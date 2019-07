Reprezentacja Czech zremisowała 2:2 z drużyną Białorusi w drugim dniu turnieju siatkarek rozgrywanym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Przed rozpoczęciem spotkania trenerzy ustalili, że bez względu na wynik rozegrane zostaną cztery sety.

W piątek reprezentacja Polski siatkarek pokonała Czeszki 4:0. W niedzielę, w ostatnim dniu turnieju, "Biało-Czerwone" zmierzą się z Białorusinkami.

Polki przygotowują się do sierpniowych mistrzostw Europy oraz kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Tokio.

W przyszłym tygodniu "Biało-Czerwone" wezmą udział w turnieju w Kaliningradzie z udziałem reprezentacji Rosji, Belgii i Niemiec. Dla zespołu Jacka Nawrockiego będzie to ostatni sprawdzian przed rywalizacją we Wrocławiu, gdzie rozegrany zostanie turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Tokio. Wówczas "Biało-Czerwone" zmierzą się mistrzyniami świata Serbkami, oraz zajmującymi 13. i 14. miejsca w światowym rankingu FIVB - Portoryko i Tajlandią.

Czechy - Białoruś 2:2 (25:22, 25:22, 20:25, 19:25)

Zdjęcie Siatkarki Czech / Piotr Polak / PAP

Autor: Piotr Grabski