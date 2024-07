To było dźwiganie oczekiwań własnych, całego środowiska siatkarskiego, a także milionów kibiców. Aż szesnaście lat trwało oczekiwanie, by żeńska drużyna siatkarek, po raz pierwszy od Pekinu w 2008 roku, wystąpiła na najważniejszej imprezie czterolecia . "Biało-czerwone", po latach niebytu, nie przyjechały do stolicy Francji w położeniu turniejowego kopciuszka. Przeciwnie, dziś rozpędzona kadra Lavariniego ma wiele, a ktoś powie prawie wszystko, aby stać się czarnym koniem olimpijskich rozgrywek. Reklama

Martyna Czyrniańska: Cieszę się, że mam już za sobą to pierwsze wejście

Dlatego tak szalenie ważne było, aby w Arena Paris Sud 1 (Paris Expo Porte de Versailles) przyszły scenariusz zaczął pisać się od świetnego wprowadzenia. Polki grały jak równe z równym z reprezentantkami Kraju Kwitnące Wiśni, ale po pierwszym secie, bardzo zaciętym, musiały ruszyć do odrabiania strat. I nie tylko szybko złapały wynik, ale także zaczęły budować swoją przewagę.

Asem w rękawie włoskiego szkoleniowca okazała się być Martyna Czyrniańska, wprowadzona z kwadratu dla rezerwowych w kluczowym momencie tego spotkania. Polki miały piłkę meczową w czwartej partii i wówczas, decyzją trenera, pochodząca z Krynicy-Zdroju siatkarka zmieniła Martynę Łukasik. To właśnie 20-latka zrobiła przewagę, rozstrzygając tę nerwową końcówkę. Najpierw błysnęła w ataku, a następnie pokazała moc na zagrywce. Jej agresywny serwis sprawił, że czwarty set zakończył się zwycięstwem Polek 28:26.

- Jak widać było po wyniku pierwszego seta, był w nas stres. W końcu każda po naszej stronie debiutowała w tego typu turnieju, ale później chyba sporo z nas zeszło, zaczęło się więcej kontroli i efektem była wygrana trzech partii. A ja osobiście cieszę się, że mam już za sobą to pierwsze wejście, bo stres był ogromny - wyznała w rozmowie z Interią młoda zawodniczka. Reklama

Czyrniańska perorowała, że z takim przeciwnikiem, jak Japonki, trudno wskazać, by był jeden, przełomowy moment meczu. To dlatego, że wojowniczki tej nacji zawsze potrafią wrócić. Nawet gdy mają siedem punktów straty, co pokazała niedzielna batalia, są w stanie z takiego wyniku wrócić. - Dlatego cały czas trzeba być skoncentrowanym i nie lekceważyć ich w żadnym momencie - podkreśliła zawodniczka tureckiego zespołu Bahcelievler Belediyesi, dodać klucz do pokonania Japonek.

- Duże znaczenie miała nasza zagrywka i błędy przeciwniczek w tym elemencie, bo popełniały ich naprawdę dużo. A Japonki raczej z tego nie słyną, więc same byłyśmy tym zaskoczone. Równolegle doszło z naszej strony lepsze przyjęcie i szybsza gra.

Z pozycji 20-latki obecność w wiosce olimpijskiej to masa doznań i spełnienie sportowych marzeń. Nasze panie, podobnie jak męska kadra, zostały podzielone na dwa apartamenty. W jednym jest siedem, w drugim sześć zawodniczek. Reklama

Dzięki Czyrniańskiej znamy szczegóły z apartamentu naszych reprezentantek

- Ja osobiście jestem w pokoju z Klaudią Alagierską, a jeszcze mamy Magdę Jurczyk, Malwinę Smarzek, Asię Wołosz, Merry (Marię Stenzel - przyp. AG) i Magdę Stysiak - wymieniła Czyrniańska. Co ciekawe, a humor jej dopisywał, od razu sama wywołała temat, o którym zresztą myślałem by poruszyć, ale zostałem uprzedzony.

- Na razie nie ma żadnych afer, jakoś sobie radzimy. Mimo że ciężko mieć chwilę dla siebie, to nie jesteśmy ze sobą na tyle długo, by pojawiały się konflikty. Pewnie później coś tam się zdarzy, bo jesteśmy kobietami, ale na razie jest w porządku. Myślę też, że każda z nas żyje na skrzydłach tego, że jesteśmy na igrzyskach, czym naprawdę bardzo się cieszymy. Wielu godzin przespanych nie ma, ale są to pierwsze dni, tak że zmęczenia w ogóle nie ma lub naprawdę się go nie odczuwa - zapewniła reprezentantka Polski.

Gdy z kolei idzie o podział obowiązków, to na razie nie ma czegoś takiego, jak twardy podział obowiązków, by każdy odpowiadał za ściśle przypisany obszar. - Każda raczej po sobie sprząta, a też przychodzą panie sprzątające i wynoszą śmieci, więc wszystko jest pod kontrolą. Myślę że dopiero jak będzie szykowało się większe sprzątanie, to wszystko jakoś podzielimy - uśmiechnęła się Czyrniańska.

Kadra pań ma także swoją odpowiedniczkę Tomasza Fornala , czyli koleżankę, która ma na głowie dbać o stronę muzyczną. Tu taka osoba także wyłoniła się w sposób naturalny, a jest nią... - Koleżanka Martyna Łukasik. Jest naszą DJ-ką i zawsze w szatni, a także wszędzie, gdzie wychodzimy, to właśnie ona puszcza muzykę - dodała 20-latka. Reklama

Artur Gac, Paryż

