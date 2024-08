Co za pogoń Polek w mistrzostwach Europy. Faworytki w szoku, kibice już wychodzili

W niedzielny wieczór oficjalnie zakończyły się paryskie igrzyska olimpijskie . Większość sympatyków sportu powoli kieruje już swój wzrok ku piłce nożnej, ponieważ niebawem ruszą topowe ligi świata. Fani siatkówki emocjonują się z kolei grą zawodniczek do lat 20, które z dobrym skutkiem poczynają sobie na mistrzostwach Europy w swojej kategorii. Odbywają się one w dwóch krajach: Irlandii oraz Bułgarii. W pierwszym z państw mierzą się "Biało-Czerwone". Podopieczne Miłosza Majki do poniedziałkowego wieczoru za każdym razem wracały do hotelu jako zwyciężczynie.

Faworytki, bo tak należało nazwać sportsmenki z Półwyspu Apenińskiego, pokazały moc już w pierwszym secie. Polki przez większą część partii były totalne bezradne. Przeciwniczki stopniowo oddalały się od nich z wynikiem, by triumfować na otwarcie aż 25:15. Druga odsłona stała na dużo wyższym poziomie. "Biało-Czerwone" w końcu pokazały przeciwniczkom, że nie poddadzą się bez walki i doprowadziły do gry na przewagi . Ta niestety padła łupem rywalek i zrobiło się nieciekawie.

Zapowiadał się pogrom, a tu niespodziewany powrót. Zabrakło tak niewiele

Nie mamy nic przeciwko temu, by do rewanżu doszło w wielkim finale imprezy. Zarówno Polki, jak i Włoszki zagrają na pewno w półfinałach. Zanim jednak one nastąpią, to trzeba zamknąć zmagania w grupie. "Biało-Czerwone" we wtorek o 21:00 zmierzą się z Irlandkami.