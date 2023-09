Co z szansami polskich siatkarek na igrzyska? Przed nimi kluczowy mecz

Polski Związek Piłki Siatkowej postarał się o organizację turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Paryżu, by pomóc Polkom w pierwszym od 2008 r. awansie na tę imprezę. W idealnym scenariuszu "Biało-Czerwone" miały wygrać pięć pierwszych spotkań z niżej notowanymi rywalkami, a potem pokonać Amerykanki lub Włoszki. To powinno było wystarczyć na przepustkę do Francji.