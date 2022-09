W 2019 roku reprezentantki Polski wydały oświadczenie, w którym bardzo mocno skrytykowały trenera Jacka Nawrockiego, wysuwając wiele mocnych argumentów podważających jego pracę. Tylko dwie z siatkarek się po nim nie podpisały. Mimo to większość "buntowniczek" dostawało potem kolejne powołania.

Była gwiazda reprezentacja ukarana za krytykę trenera?

W tym gronie nie było już jednak libero Pauliny Maj-Erwart, która w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" przekonuje, że była to kara za jej niepokorność. - Może byłam niewygodna i nie pasowałam do pewnych rzeczy. To nie była moja decyzja, ale taka została podjęta, a mnie pozostało ją uszanować - powiedziała.