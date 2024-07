Była gwiazda liczy na Polki. Najpierw mają "narozrabiać", a potem...

Polki z medalami Ligi Narodów

- To jest bardzo dobry szkoleniowiec, miałam przyjemność z nim pracować we Włoszech. Znam jego metody, jego system i myślę, że dał Polkom duże wsparcie mentalne, wypracował w nich pewność siebie - przyznała Skowrońska.

- Na ten moment nie ciąży na nich presj a, ale trzeba pamiętać, że one same też mają marzenia i cele. W zależności od tego, jak będą grały w grupie, ich apetyt też będzie rósł - przyznała.

Wszystkie Polki są debiutantkami na igrzyskach

- Też kiedyś byłam debiutantką w igrzyskach i prawda jest taka, że to nie ma znaczenia. Na pewno żadna z nich nie jest usatysfakcjonowana tym, że zdobyła kwalifikację olimpijską, że sam wyjazd na igrzyska to jest spełnienie marzenia. Wiedzą, jak grały w Lidze Narodów, ograły się, "liznęły" międzynarodowego podwórka w ostatnich latach. Wszystko idzie w dobrą stronę, zespół napawa kibiców optymizmem. Może dzięki temu, że dziewczyny nie były jeszcze na igrzyskach, to nie wiedzą, jaki to stres i podejdą do tego spokojnie, znajdą swoją koncentrację i będą grać w każdym meczu dobrą siatkówkę - powiedziała.