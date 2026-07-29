Jeszcze przed startem sezonu reprezentacyjnego o kadrze Stefano Lavariniego stało się głośno, włoski szkoleniowiec przy ogłaszaniu powołań poinformował bowiem, że kilka zawodniczek odrzuciło jego powołanie, dwie z nich argumentowały to kwestiami zdrowotnymi. Co było motywacją pozostałych siatkarek? Tego nie wiadomo.

Dyskusja na ten temat odżyła za sprawą wywiadu Joanny Wołosz dla TVP Sport. Była kapitan reprezentacji Polski, która przygodę z kadrą zakończyła po igrzyskach olimpijskich w Paryżu, nie szczędziła gorzkich słów pod adresem zawodniczek odmawiających gry w biało-czerwonych barwach.

"Ja tego nie popieram. Nie wymienię tu żadnych nazwisk; mówię totalnie ogólnie. Wydaje mi się, że nastały czasy, w których zawodniczki, które osiągną coś małego, gdzieś wyjadą, zaczynają mieć o sobie chyba za wysokie mniemanie" - wypaliła.

Swoje trzy grosze do dyskusji dorzucił też kierownik reprezentacji Szymon Szlendak, który na antenie Polsatu Sport przyznał, że był zszokowany odmowami ze strony zawodniczek. I zgodził się ze spostrzeżeniami Wołosz.

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Do tezy, że część zawodniczek wyżej stawia grę dla klubu niż dla reprezentacji kraju, w swoim felietonie odniósł się też ekspert i komentator Polsatu Sport Jakub Bednaruk. Były siatkarz i trener dał jasno do zrozumienia, że nie warto poświęcać uwagi siatkarkom odrzucającym powołanie, a w zamian za to zaapelował o skupianie się na tych, które obecnie przebywają na zgrupowaniu w Szczyrku i przygotowują się do mistrzostw Europy.

"W kadrze nie grasz dla trenera, nie przyjeżdżasz dla dobrej atmosfery. Grasz dla barw i dla każdego kibica. Jeżeli ważniejsze są relacje z trenerem i sztabem, jeżeli kadra ma być tylko trampoliną do dobrego kontraktu, to dajmy sobie spokój i wspierajmy, ile się da wszystkie zawodniczki w Szczyrku" - napisał.

Bednaruk podkreślił zarazem, że jego zdaniem każda absencja w kadrze powinna być rzetelnie wytłumaczona tak, by kibice wiedzieli, czy dana siatkarka odmówiła przyjęcia powołania z powodów zdrowotnych czy np. nie chce współpracować z danym trenerem. Postawił też bezlitosną diagnozę. "Mentalność w całej damskiej siatkówce jest do poprawy na teraz - od juniorek zaczynając. Bo będzie tylko gorzej" - stwierdził.





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