Burza po ruchu Lavariniego, trener skreślił wielką gwiazdę. Aż nie dowierzają

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Kilka dni po zakończeniu turnieju towarzyskiego w Genui Stefano Lavarini ogłosił powołania do siatkarskiej reprezentacji Polski na pierwszy turniej Ligi Narodów. Ku zdziwieniu kibiców i ekspertów, na liście zabrakło jednej z przyjmujących wyróżniających się w ostatnim sezonie w polskiej lidze, która przed rokiem błyszczała też w kadrze narodowej. Media społecznościowe zalała fala komentarzy, pojawiają się głosy niedowierzania w ruch trenera.

article cover
Paulina Damaske nie otrzymała powołania od Stefano Lavariniego na pierwszy turniej LNMarcin Golba/NurPhotoAFP

Siatkarki reprezentacji Polski w dniach 22-24 maja rozegrały turniej towarzyski w Genui, który był jedyną okazją do szlifowania formy przed Ligą Narodów podczas sparingów. "Biało-Czerwone" najpierw przegrały po tie-breaku z Turczynkami, następnego dnia ograły w trzech setach Serbki, a na zwieńczenie zmagań uległy 2:3 Włoszkom. Dobre recenzje po tych spotkaniach zbierała m.in. atakująca Oliwia Sieradzka.

Stefano Lavarini do Włoch zabrał 16 siatkarek, przed pierwszym turniejem Ligi Narodów, który rozpocznie się już 3 czerwca w chińskim Nankin, musiał więc skreślić dwie zawodniczki. Ostatecznie zrezygnował z przyjmującej Pauliny Damaske i środkowej Marty Orzyłowskiej. Brak pierwszej z nich wywołał spore poruszenie.

Zobacz również:

Julia Szczurowska po pobycie w Volleyball Wrocław przeniosła się do Turcji, gdzie zapracowała na powołenie do reprezentacji Polski
Reprezentacja siatkarek

Polkę kuszono zmianą obywatelstwa, sama ogłosiła decyzję. Teraz rozczarowanie

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

Damaske była bowiem w ubiegłym sezonie objawieniem reprezentacji Polski, podczas mistrzostw świata w Tajlandii najpierw zachwycała jako zmienniczka, w końcu wywalczyła osobie miejsce w wyjściowej szóstce.

Dobrą formę z występów w biało-czerwonych barwach przełożyła później na TAURON Ligę, była istotnym ogniwem PGE Budowlanych Łódź, razem z koleżankami sięgając po mistrzostwo kraju i docierając do finału krajowego pucharu. Spisywała się na tyle dobrze, że zwróciła na siebie uwagę zagranicznych klubów, w kampanii 2026/2027 będziemy ją oglądali w barwach włoskiego Il Bisonte Firenze.

Paulina Damaske poza kadrą na siatkarską Ligę Narodów

Włoski selekcjoner pod czas turnieju w Genui nie dawał wielu szans Damaske - w meczu z Turczynkami spędzała czas w kwadracie dla rezerwowych, z Serbkami dostała szansę od początku i zdobyła 9 punktów. Nie znalazła się jednak w kadrze na starcie z Włoszkami. I chociaż Lavarini decyzjami podejmowanymi podczas sparingów dawał do zrozumienia, że 25-latka nie jest jego pierwszym wyborem, to skreślenie zawodniczki mającej za sobą tak udany sezon ligowy wywołało spore poruszenie.

"W porównaniu do turnieju w Genui bez Pauliny Damaske i Marty Orzyłowskiej. Chyba jednak zaskoczenie" - stwierdził Damian Gołąb z Interii.

Ruch Włocha zaskoczył też kibiców. "Oczywiście cieszę się, że Ala Grabka w składzie, ale ale... nie ma Pauli Damaske. Zaskoczony jestem brakiem Damaszi, i to bardzo" - stwierdził jeden z nich. "Gdzie Damaske?" - dopytywała jedna z fanek. "Ciekawe że nie ma Damaske. No ale w sumie ona na tym turnieju zagrała chyba najmniej z przyjmujących"- czytamy w innym wpisie. "Serio bez Damaske? Dziwna decyzja" - napisał kolejny z użytkowników serwisu X.

Lavarini na turniej do Chin zabierze cztery przyjmujące: Julitę Piasecką, Martynę Łukasik, Monikę Lampkowską i Martynę Czyrniańską. We wspomnianym meczu z Turczynkami w wyjściowej szóstce postawił na Lampkowską (15 punktów) i Czyrniańską (7 "oczek"), na zmiany wchodziła Piasecka (12). Z Serbkami parę podstawowych przyjmujących z Damaske tworzyła Łukasik, która zdobyła 10 punktów. Przeciwko Włoszkom szansę od początku dostała Czyrniańska (25 punktów), wspierana przez Łukasik (18), Piasecka i Lampkowska wchodziły na krótkie zmiany.

Czas pokaże, czy Damaske dołączy do koleżanek po pierwszym turnieju Ligi Narodów ("Biało-Czerwone" pozostaną w Azji, bo kolejny turniej rozegrają w Tajlandii), czy brak jej nazwiska na liście powołanych już na inaugurację rozgrywek oznacza, że Lavarini nie ma w planach tej zawodniczki na najbliższe miesiące.

Zobacz również:

Kamil Semeniuk (L) jeszcze nie przyjechał na zgrupowanie kadry
Reprezentacja siatkarzy

Gwiazdor Grbicia wyjechał z Polski. Specjalne zasady, znamy kierunek

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Zespół siatkarek w biało-czerwonych strojach stoi razem na boisku, zawodniczki są skoncentrowane i okazują emocje po zdobyciu punktu.
Agnieszka Korneluk, Paulina Damaske, Martyna Czyrniańska w reprezentacji PolskiMarcin GolbaAFP
Zawodniczka w stroju siatkarskim wykonuje odbiór piłki podczas meczu, skupiona na precyzyjnym zagrywaniu, w tle widoczne elementy hali sportowej i reklamy.
Paulina DamaskeAndrzej IwańczukReporter
Trener rozmawia z siatkarką w biało-czerwonym stroju, która trzyma ręcznik, oboje wyglądają na skoncentrowanych, w tle niewyraźna hala sportowa i publiczność.
Stefano Lavarini i Paulina DamaskeMarcin GolbaAFP


Anna Obiała: My ten zespół tak naprawdę dopiero budujemyPZPS

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja