Burza po ruchu Lavariniego, trener skreślił wielką gwiazdę. Aż nie dowierzają

Siatkarki reprezentacji Polski w dniach 22-24 maja rozegrały turniej towarzyski w Genui, który był jedyną okazją do szlifowania formy przed Ligą Narodów podczas sparingów. "Biało-Czerwone" najpierw przegrały po tie-breaku z Turczynkami, następnego dnia ograły w trzech setach Serbki, a na zwieńczenie zmagań uległy 2:3 Włoszkom. Dobre recenzje po tych spotkaniach zbierała m.in. atakująca Oliwia Sieradzka.

Stefano Lavarini do Włoch zabrał 16 siatkarek, przed pierwszym turniejem Ligi Narodów, który rozpocznie się już 3 czerwca w chińskim Nankin, musiał więc skreślić dwie zawodniczki. Ostatecznie zrezygnował z przyjmującej Pauliny Damaske i środkowej Marty Orzyłowskiej. Brak pierwszej z nich wywołał spore poruszenie.

Damaske była bowiem w ubiegłym sezonie objawieniem reprezentacji Polski, podczas mistrzostw świata w Tajlandii najpierw zachwycała jako zmienniczka, w końcu wywalczyła osobie miejsce w wyjściowej szóstce.

Dobrą formę z występów w biało-czerwonych barwach przełożyła później na TAURON Ligę, była istotnym ogniwem PGE Budowlanych Łódź, razem z koleżankami sięgając po mistrzostwo kraju i docierając do finału krajowego pucharu. Spisywała się na tyle dobrze, że zwróciła na siebie uwagę zagranicznych klubów, w kampanii 2026/2027 będziemy ją oglądali w barwach włoskiego Il Bisonte Firenze.

Włoski selekcjoner pod czas turnieju w Genui nie dawał wielu szans Damaske - w meczu z Turczynkami spędzała czas w kwadracie dla rezerwowych, z Serbkami dostała szansę od początku i zdobyła 9 punktów. Nie znalazła się jednak w kadrze na starcie z Włoszkami. I chociaż Lavarini decyzjami podejmowanymi podczas sparingów dawał do zrozumienia, że 25-latka nie jest jego pierwszym wyborem, to skreślenie zawodniczki mającej za sobą tak udany sezon ligowy wywołało spore poruszenie.

"W porównaniu do turnieju w Genui bez Pauliny Damaske i Marty Orzyłowskiej. Chyba jednak zaskoczenie" - stwierdził Damian Gołąb z Interii.

Ruch Włocha zaskoczył też kibiców. "Oczywiście cieszę się, że Ala Grabka w składzie, ale ale... nie ma Pauli Damaske. Zaskoczony jestem brakiem Damaszi, i to bardzo" - stwierdził jeden z nich. "Gdzie Damaske?" - dopytywała jedna z fanek. "Ciekawe że nie ma Damaske. No ale w sumie ona na tym turnieju zagrała chyba najmniej z przyjmujących"- czytamy w innym wpisie. "Serio bez Damaske? Dziwna decyzja" - napisał kolejny z użytkowników serwisu X.

Lavarini na turniej do Chin zabierze cztery przyjmujące: Julitę Piasecką, Martynę Łukasik, Monikę Lampkowską i Martynę Czyrniańską. We wspomnianym meczu z Turczynkami w wyjściowej szóstce postawił na Lampkowską (15 punktów) i Czyrniańską (7 "oczek"), na zmiany wchodziła Piasecka (12). Z Serbkami parę podstawowych przyjmujących z Damaske tworzyła Łukasik, która zdobyła 10 punktów. Przeciwko Włoszkom szansę od początku dostała Czyrniańska (25 punktów), wspierana przez Łukasik (18), Piasecka i Lampkowska wchodziły na krótkie zmiany.

Czas pokaże, czy Damaske dołączy do koleżanek po pierwszym turnieju Ligi Narodów ("Biało-Czerwone" pozostaną w Azji, bo kolejny turniej rozegrają w Tajlandii), czy brak jej nazwiska na liście powołanych już na inaugurację rozgrywek oznacza, że Lavarini nie ma w planach tej zawodniczki na najbliższe miesiące.

Agnieszka Korneluk, Paulina Damaske, Martyna Czyrniańska w reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

Paulina Damaske Andrzej Iwańczuk Reporter

Stefano Lavarini i Paulina Damaske Marcin Golba AFP





