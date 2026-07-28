"Bunt" w kadrze Lavariniego, odmawiają gry dla Polski. Górecka zabiera głos

Część zawodniczek odmówiła gry w polskiej kadrze prowadzonej przez Lavariniego, o czym w ostatniej rozmowie z TVP Sport mówiła była kapitanka drużyny, Joanna Wołosz.

Ja tego nie popieram. Nie wymienię tu żadnych nazwisk; mówię totalnie ogólnie

"Wydaje mi się, że nastały czasy, w których zawodniczki, które osiągną coś małego, gdzieś wyjadą, zaczynają mieć o sobie chyba za wysokie mniemanie. I ok - szanuję ich decyzje, że nie chcą grać w kadrze, a skupić się na rywalizacji w klubie, który najwięcej zapłaci, bo siatkówka to po prostu ich główne źródło utrzymania" - doprecyzowała.

I od razu wyjaśniła, że jest to podejście, które stanowi "totalnie inną wersję kariery niż jej własna". Ona by tak po prostu nie zrobiła. "Za bardzo liczy się dla mnie szacunek do koszulki reprezentacyjnej, do kibiców i ich emocji" - stwierdziła.

Do jej słów odniósł się najpierw Łukasz Kadziewicz, a następnie temat podniosła Zuzanna Górecka.

"Nic dodać, nic ująć". Zuzanna Górecka reaguje na słowa Łukasza Kadziewicza ws. sytuacji w reprezentacji Polski

Zdaniem Łukasza Kadziewicza Joanna Wołosz "ma mandat do tego, żeby wyrażać się na temat swoich młodszych koleżanek". Prezes PZPS Sebastian Świderski oraz cały sztab szkoleniowy powinni sobie jednak zdać pytanie o powody, dla których część zawodniczek nie chce przyjeżdżać na zgrupowania.

Gdy odmawiają siatkarki, które są fizycznie zdrowe, stabilne emocjonalnie i z poukładanym życiem, a ich "bunt" wynika wyłącznie z kaprysu, to Kadziewicz stoi całkowicie po stronie Wołosz.

Mogą być też jednak inne przypadki. "Jeżeli młoda zawodniczka albo zawodniczka trochę bardziej doświadczona na swojej prywatnej, życiowej drodze spotyka pewne przeszkody i żeby te przeszkody ominąć, potrzebuje trochę więcej czasu, skoncentrować się na sobie, swojej rodzinie, podreperować zdrowie psychiczne albo fizyczne i nie przyjeżdża na kadrę, to ja mówię, że dobrze, że zostanie w domu otoczona specjalistami" - ocenił Kadziewicz w Misji Sport.

Tam na pewno szybciej dojdzie do siebie i tej polskiej siatkówce jeszcze coś da, a raczej odda, bo w wielu przypadkach to więcej ta polska siatkówka tym zawodniczkom dała

Konkluduje, że Wołosz "miała rację i trochę racji nie miała". Należy bowiem uwzględnić fakt, że każda z historii jest indywidualna, zatem indywidualnie trzeba ją rozpatrywać.

"Ja bym spojrzał na problem z drugiej strony. Zastanowiłbym się nad perspektywą Sebastiana Świderskiego, nad perspektywą całego sztabu szkoleniowego. A dlaczego te zawodniczki nie chcą przyjechać na reprezentację?" - przekazał.

Z taką perspektywą zgadza się Zuzanna Górecka. "Nic dodać, nic ująć" - podsumowała krótko, ale wymownie.

Rozwiń

Zuzanna Górecka pomijana przez Stefana Lavariniego przy rozsyłaniu powołań na kadrę

Nazwisko Zuzanny Góreckiej nie znalazło się na liście zawodniczek powołanych przez Stefana Lavariniego na tegoroczny sezon reprezentacyjny. Decyzja ta wywołała duże poruszenie. Selekcjoner nie wyjaśnił, dlaczego nie uwzględnił przyjmującej.

Górecka zadebiutowała w seniorskiej kadrze w 2019 roku, za kadencji Jacka Nawrockiego. Od momentu, gdy drużynę przejął Lavarini, stosunkowo często jest pomijana.

Na początku jeździła na zgrupowania i była ważnym ogniwem kadry, lecz później doznała kontuzji, która chwilowo wykluczyła ją z gry i finalnie sporo zmieniła, jeśli chodzi o reprezentacyjne losy.

W 2024 roku, po powrocie do zdrowia, dostała powołanie, lecz na tym się kończyło. Miejsca na parkiecie dla niej nie było. I tak trwa to po dziś dzień.





Stefano Lavarini: Mamy zbalansowane zawodniczki Polsat Sport