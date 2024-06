Brąz w Lidze Narodów to nie wszystko. Ważne wieści dla polskich siatkarek

Polskie siatkarki w tym sezonie potwierdziły, że na stałe udało im się wrócić do światowej czołówki. Biało-Czerwone nie tylko znów sięgnęły po brązowy medal, ale też przez cały turniej pokazały kapitalną formę. W fazie grupowej przegrał jedynie dwa mecze, podobnie jak Włoszki, a pod tym względem lepsze okazały się jedynie... Brazylijki, które wygrały tę część turnieju. Dlatego też można było uznać je za faworytki w meczu o trzecie miejsce. Spotkanie było niezwykle wyrównane, a sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Ostatecznie to reprezentacja Polski triumfowała 3:2, a w tie-breaku rozbiła rywalki z Brazylii aż 15:9. To jednak niejedyna dobra wiadomość dla naszych siatkarek. Reklama

Włoszki triumfatorkami siatkarskiej Ligi Narodów 2024

Po meczu o trzecie miejsce w finale turnieju w Bangkoku Włoszki zagrały z Japonkami. Siatkarki z Półwyspu Apenińskiego były faworytkami, tym bardziej że w sobotę pokazały swoją moc, rozbijając Polki 3:0.

Finał potoczył się zgodnie z przewidywaniami. Reprezentantki Włoch wygrały dwa pierwsze sety do 17, a jedynie w trzecim miały moment słabości. Japonki wygrały bowiem tę partię do 21, ale był to tylko "łabędzi śpiew". W czwartym secie wszystko "wróciło do normy", bo Włoszki zwyciężyły do 20 i po rocznej przerwie ponownie powróciły na tron siatkarskiej Ligi Narodów, wygrywając ją po raz drugi w historii. To też pozwoliło im umocnić się na prowadzeniu w rankingu FIVB.

Brąz Ligi Narodów to nie wszystko. Ważna zmiana dla Polek w rankingu FIVB

Polki przed tym spotkaniem zajmowały czwarte miejsce w rankingu FIVB i tak też pozostało. Tyle że Biało-Czerwone dopisały ważne punkty, dzięki wygranej z Brazylią. Na ich konto "wpadło" dodatkowo 6,91 punktu. To pozwoliło im umocnić się na czwarty pozycji i zwiększyć przewagę nad piątymi Amerykankami. Teraz nad siatkarkami ze Stanów Zjednoczonych mają już 28,71 punktów przewagi. Reklama

W zestawieniu bezapelacyjnie prowadzą dwie reprezentacje. Pierwsze są triumfatorki tegorocznej Ligi Narodów, czyli wspomniane Włoszki z 398,18 puntami na koncie. Drugie miejsce zajmują Brazylijki, które mają 385,49 punktu. Trzecie Turczynki tracą już do siatkarek z Ameryki Południowej już całkiem sporo, bo 16,93. Z kolei strata reprezentantek Polski do trzeciego miejsca wynosi ledwie 3,17 punktu. Natomiast drugi zespół z finału, czyli Japonia, przez porażkę spadł o jedną pozycję i aktualnie plasuje się na siódmej lokacie z dorobkiem 338,35 punktów.

Ranking FIVB po tegorocznej Lidze Narodów

Włochy - 398,18 pkt Brazylia - 385,49 pkt Turcja - 368,56 pkt Polska - 365,39 pkt Stany Zjednoczone - 349,10 pkt Chiny - 341,89 pkt Japonia - 338,35 pkt Holandia - 304,48 pkt Serbia - 287,93 pkt Kanada - 284,76 pkt.

Teraz przed polskimi siatkarkami najważniejsze zawody sezonu, czyli igrzyska olimpijskie. Biało-Czerwone w fazie grupowej zmierzą się z Brazylią, Japonią oraz Kenię. Trafiły zatem do bardzo silnej grupy, ale patrząc na ich formę, z pewnością mają duże szanse na awans do fazy pucharowej. Igrzyska w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Turnieje siatkówki będą rozgrywane niemal przez całą imprezę, bo w dniach od 27 lipca do 11 sierpnia. Reklama

Reprezentacja Polski siatkarek / LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP / LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP / AFP

